國民黨徵召宜蘭縣議員黃琤婷選立委 要組「婷友宜」連線

宜蘭縣立委選舉，國民黨確定徵召縣議員黃琤婷。（記者游明金攝）

2023/05/20 09:02

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆立委選舉，國民黨確定推出縣議員黃琤婷參戰，縣黨部主委張建榮證時此事，今天下午縣黨部9人小組將正式通過，報黨中央完成徵召；黃琤婷說，將配合總統大選組成「婷友宜」連線，全力以赴，打贏總統與立委選戰。

國民黨中央原先勸進連任四屆的縣議員林岳賢參選宜蘭立委，林岳賢上個月正式回絕，並力薦縣議員黃琤婷。黃琤婷選區在羅東鎮，是縣長林姿妙本命區，去年選戰期間，擔任林姿妙競選團隊發言人，多次與民進黨進行攻防，口才便給，表現亮眼。

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除了林岳賢，黃琤婷也是參選立委的熱門人選；不過，她的議員資歷僅兩屆，且才剛邁入第2屆，她擔心經驗不足，但基層積極勸進，且形象正面。

幾經考慮，黃琤婷17日發表聲明，表態爭取參選宜縣立委選戰。同時，將組成「婷友宜」連線輔選組織，在宜蘭協助侯友宜布局和打選戰。

「支持侯友宜、感謝郭台銘！團結讓台灣更好！」黃琤婷說，民進黨中央執政7年來治國無方，政黨輪替聲浪強大，徵召侯友宜是國民黨團結的開始，她將與侯友宜並肩作戰，衝刺明年總統、立委大選，懇請縣民一起當「婷友宜」連線的後盾，讓國會也有新的監督力量。

黃琤婷說，侯友宜名字有「友善宜蘭」意涵，縣府團隊也有不少人才是新北市政府出身，相信侯友宜當選總統後的治國藍圖，對宜蘭未來一定有清晰規劃，她與侯都來自庶民家庭，侯也多次到宜蘭參加縣政活動，她將組成「婷友宜」連線輔選組織，用親和力和接地氣爭取支持。

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