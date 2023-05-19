阿共又打電話來！ 吳欣岱全程直播揭「詐騙真實目的」

吳欣岱在直播中分享「阿共」再次來電詐騙的過程。（擷取自吳欣岱臉書）

2023/05/19 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進日前與「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈共同召開記者會，楊欣慈當時透露2月在誠品書店購買《阿共打來怎麼辦》一書，結果卻接到統戰市調詐騙電話。沒想到昨（18）日，楊欣慈與台灣基進台北市黨部主委吳欣岱一行人，在機場準備前往日內瓦WHA大會場外發聲時，再次接到「阿共」打來的電話，更從對話中得知，對方目的就是要「台灣人投給侯友宜」。

吳欣岱昨晚在臉書直播中分享「阿共」再次來電的過程，當中楊欣慈首先問到「所以你覺得要投給侯友宜對不對？」對方接著回答「對，他覺得侯友宜各方面都會比郭董好一點」，這名「阿共」接著指出「確實比較支持統一」，並透露「票投侯友宜就不會戰爭」。

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此外，在整個對話中透過詢問得知，這名「阿共」其實人被「騙」到緬北，而工作就是要打給台灣民眾做選舉前的民調。

不少網友紛紛在直播底下留言「被詐騙集團關起來作業績？！」、「阿共真的已經介入台灣的選舉了」、「詐騙變成了認知部隊」、「這真的是很扯」、「阿共騙到緬北去做台灣統戰工作，中國政府騙自己中國人XD」、「像詐騙集團一樣的作法，能騙一個是一個」。

針對「阿共」頻頻來電訪問，吳欣岱日前便提出質疑，認為這不是市調，而是洗腦了！現在是打給《阿共打來怎麼辦》的讀者，以後會更精準打給「大江大海」（龍應台著作）的讀者，這樣的洗腦宣傳會不會入腦入心？相關單位應有效遏阻，不要讓中國以台灣民主來反民主。

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