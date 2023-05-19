北藝2億餘元履約風波 前朝市府預算未送審就先撥款惹議

北藝中心最終整體工程於2021年底完工。（記者楊心慧攝）

2023/05/19 21:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北表演藝術中心經歷建築構造特殊又遇營建廠商理成營造倒閉，使得台北市政府需履約調解費2億多元，台北市議會教育委員會今審此預算，遭議員批評前任市府未把預算送審，就先撥部分費用給廠商，要求台北市文化局等相關單位，應先進行專案報告後，再續審爭議款項預算。

北市文化局今報告「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，提出追加預算案，並表示北藝中心先前因施工廠商倒閉，導致工期延長，規劃設計及監造廠商在2021年4月向北市府提出履約爭議調解，並召開7次調解會議，北市府最後支付2億3690萬餘元。

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不過今天包含民進黨議員簡舒培、王孝維，以及國民黨議員吳世正皆認為，台北市文化局等相關局處應先專案報告七次調解會議內容，且前任市長於卸任前兩天拍板通過此案，蔣市府還編列預算送議會審議，北市府若要支付賠償金，應釐清政治責任，並弄清楚疑點及爭議。

列席台北市法務局長連堂凱回應，北藝中心履約爭議款項相關紀錄在去年12月21日出爐，調解成立書公文兩天後出爐，當時載明北市府需支付兩筆款項，其中委託技術服務賸餘款262萬餘元為第一期（已付清），另一筆2億餘元在今年底支付。

2012年動工的北藝原先預計於2016年完成建築主體及設備，但因球型建體難施作，加上建築設計師嚴格要求工程品質，進度嚴重落後，2015年只完成50%；2016年11月理成營造宣布倒閉，經市府將外牆工程、內部裝潢拆標、發包，最終整體工程於2021年底完工。

台北市議會教育委員會今審此預算，議員批評前任市府未把預算送審，就先撥部分費用給廠商，要求文化局等相關單位，應先進行專案報告，再續審爭議款項預算。（記者楊心慧攝）

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