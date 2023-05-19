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    同婚合法將滿4週年 政院調查：62.6％認同

    同婚合法將於5月24日滿4週年，行政院今天公布今年度性平民調指出，62.6%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利。（資料照）

    同婚合法將於5月24日滿4週年，行政院今天公布今年度性平民調指出，62.6%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利。（資料照）

    2023/05/19 17:08

    〔記者鍾麗華／台北報導〕同婚合法將於5月24日滿4週年，行政院今天公布今年度性平民調指出，62.6%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，大幅提升25.2個百分點。

    另根據本次調查，高達74.1%同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，較去年提升3.1個百分點，更較107年調查的53.8%增加20.3個百分點。立法院已於5月16日三讀通過修正《司法院釋字第七四八號解釋施行法》第20條納入同性伴侶共同收養子女規定，因此不論在法制面或民眾支持面上，均有實質進展。

    民眾對於跨性別者的友善程度有穩定提升，調查顯示，77.3%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，高達91.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

    傳統性別角色任務分工觀念持續鬆動，調查顯示，42.6%民眾不同意「家中有嬰幼兒需要照顧時，女性比男性更適合照顧」，較去年調查37.2%提升5.4個百分點；另94.3%民眾不同意「女性不適合念理工科系」。

    此外，本年首次調查男性申請育嬰假及出嫁女兒之財產繼承權看法，84%民眾支持男性申請育嬰假，95.2%民眾支持出嫁女兒有繼承財產權利。

    行政院性平處指出，在促進性別平等措施部分，54.8%民眾同意讓跨性別者、雙性人身分證登記第三種性別選項，較去年提升5.9個百分點；46.5%民眾認同跨性別者可以不用進行變性手術（摘除性器官），就能更換身分證上的性別，較去年提升17.2個百分點；另81.5%民眾同意「助圓夢、安心生，國家跟你一起養」政策，有助於營造友善生養環境。

    此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，於今（112）年4月27日至29日以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1076份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。

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