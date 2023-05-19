議員鄭宇恩質疑八里污水廠飄惡臭近月 新北市府怠惰拖延、無心接管

新北市八里區八里污水處理廠交接持續卡關，新北市議員鄭宇恩今發文指出，新北市府水利局至今未提供會議記錄，並指廠商在廠內堆積至少200包淤泥，「請問水利局的同仁聞不到嘛？」（鄭宇恩服務處提供）

2023/05/19 17:26

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市八里區八里污水處理廠2017年已決議由新北市政府接管，交接持續卡關，現仍由台北市管轄。新北市議員鄭宇恩日前在新北市議會質詢新北市府缺席151場會勘，水利局稱會出示會議紀錄給鄭。鄭宇恩今再發文指出，新北水利局會勘紀錄空白，至今未提供會議記錄，質疑水利局怠惰、拖延、無心接管，並指廠商在廠內堆積至少200包淤泥，「請問水利局的同仁聞不到？」

「八里污水廠移交延宕 就是新北無心接管！無心照顧新北市民健康！」議員鄭宇恩今在臉書發文，她請台北市議員協助取得台北市政府工務局衛生下水道工程處所有的會勘紀錄，新北市水利局的簽名欄位每一張都是空白，「宣稱距離市政總質詢已經過了10天，還沒有提供！」

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鄭宇恩貼文還指出，上個月八里污水處理廠的廠商堆積至少200包的淤泥，已有近一個月的時間，近日也不斷有民眾陳情惡臭情況，「請問水利局的同仁聞不到嘛？還是認為有惡臭的情況是正常操作？事實就是白紙黑字攤在眼前，事實就是因為新北市的怠惰、拖延、無心接管，不斷侵害的是八里鄉親的健康！」

針對議員的質疑，新北市水利局回應，台北市政府未依共識，卻一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未到實質清點八里廠移交設備程序，新北市無法進行交接，議員所稱自去年11月起151次會勘未派員參加，純屬有違新北市府的交接原則與立場認知所致。

新北水利局還表示，新北市府今年1月起每週派員至現場「了解」，以加速未來移交清點速度，至4月已派員至八里廠了解設備狀況及操作情形共130次，並無延宕情事。

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