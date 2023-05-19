誰是中國領土一部分？中亞4國貶損我主權 外交部嚴厲譴責

哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼等中亞5國總統本月16日至19日陸續赴中國訪問。（取自烏茲別克總統府新聞處推特）

2023/05/19 15:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼等中亞5國總統本月16日至19日陸續赴中國訪問，參加「中國—中亞峰會」，並與中國國家主席習近平舉行會談。其中，哈、吉、烏、塔4國於會後分別與中國發表聯合聲明，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此上述聲明，外交部今（19）日回應，對於中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權，以及中亞各國輕信中國背離事實的論述、配合發表損及我國主權的聲明，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

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外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國向來互不隸屬，中共政權未曾對台灣擁有過治權，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否認台灣存在的事實，外交部呼籲哈薩克等中亞國家切莫扈從中方罔顧事實、侵略意圖的言論，並且注意中國駐外使節日前公然否認前蘇聯加盟共和國獨立後的國家主權，荒謬言論引起國際社會嚴正關切，可知中國早已成為踐踏他國主權的慣犯，不容於以規則為基礎的國際社會。

外交部強調，台灣主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來；全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。我國將持續堅定地捍衛自由民主價值，並樂願與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，維護印太地區的自由開放。

另外，土庫曼總統小別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow）今年初訪問中國時，中土兩國1月6日發布《中華人民共和國和土庫曼斯坦聯合聲明》。土庫曼重申，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，土方堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何形式的『台獨』，支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家統一所做的一切努力」。對此，我外交部隨即表達嚴正抗議，並對土庫曼扈從中國之作法予以嚴厲譴責。

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