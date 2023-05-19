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    日本北海道余市町訪宜蘭員山 2威士忌產地簽友好交流協定

    日本北海道余市町長齊藤啓輔（左）、宜蘭縣員山鄉長張宜樺（右），今（19日）簽訂友好交流協定。（員山鄉公所提供）

    日本北海道余市町長齊藤啓輔（左）、宜蘭縣員山鄉長張宜樺（右），今（19日）簽訂友好交流協定。（員山鄉公所提供）

    2023/05/19 15:18

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕日本北海道余市町參訪團，今到宜蘭縣員山鄉公所，簽定友好交流協定。員山鄉長張宜樺表示，兩城鄉都是威士忌產地，這份協定別具意義，未來會就農業、觀光等領域交流，深化台日友好關係。余市町長齊藤啓輔期待，友好交流能提升觀光及特產品銷售，並參觀員山的威士忌酒廠。

    「日本威士忌之父」竹鶴政孝，酒廠就選在余市町，出產知名的NIKKA威士忌，員山鄉的噶瑪蘭威士忌酒廠，也頗受肯定，國際獲獎不斷。

    齊藤啓輔今率該市產業界代表到員山交流，與張宜樺共同簽署友好交流協定，並互贈禮物，為雙方情誼寫下歷史新頁。駐日代表處大使謝長廷、外交部駐札幌辦事處長粘信士，也透過線上視訊見證簽署。

    張宜樺表示，員山鄉與余市町屬性相近，都以農業、觀光產業聞名，同時也是著名威士忌的產地，能簽訂友好交流協定，別具意義，未來雙方將在農業、文化、教育、觀光等領域進行交流，期盼透過交流學習，共同成長，並持續深化台日友好關係，也歡迎余市町的朋友來員山走走，體驗水故鄉的特色景點、歷史風華、人文故事，品嚐美味傳統小吃魚丸米粉。

    齊藤啓輔說，透過同為世界知名威士忌產地的共通點，員山鄉與余市町締結友好交流關係，相信有助振興觀光、提升特產品銷售，深化經濟交流，對於台日兩地發展具重大意義。儀式結束後，張宜樺陪同齊藤啓輔參觀噶瑪蘭威士忌酒廠。

    員山鄉公所表示，去年8月份與余市町聯繫，但受疫情和去年底大選因素，未安排實體交流，考量逐漸解封，才開始商議參訪團來台行程，對方也有邀請鄉公所參訪，未來也會研議相關計畫，赴余市町交流。

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