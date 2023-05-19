質詢「性專區」議題 嘉市「顏議員」誇口：希望任期內達成

嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天上午總質詢時，詢問市長黃敏惠對於「成立性專區」看法。 （記者丁偉杰攝）

2023/05/19 14:13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」於去年底競選提出政見「成立性專區」，今天上午總質詢市長黃敏惠對此看法？黃答詢「有待大家進行討論，要有共識才來推動」；顏議員認為，「成立性專區」可保障性工作者、消費族群權益，並增加政府稅收，很多人關注此事，她會持續努力，希望在議員任期內達成此事。

顏議員受訪說，「成立性專區」是她的政見，也將支持性專區作為她的名字，訴求性工作者權益需要被重視，目前在檯面下的非法性交易容易藏汙納垢，讓更多犯罪行為包含其中，由政府列管「成立性專區」，可杜絕相關犯罪，此觀念需要大家一起推廣，理解性專區並非那麼可怕，由於對它的不了解，易遭受污名化，透過總質詢，希望大家正視此事。

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顏議員認為，黃敏惠市長對於「成立性專區」的看法相當正面，需凝聚高度民意共識來推廣設置，而不是武斷、獨裁式的指定設置在哪，需要民意贊成，及地方規劃等配套，這都是非常重要的環節，很多人很關注此事，未來她會持續努力。

今天是議會本次定期會總質詢最後一天，顏議員登記最後一位進行40分鐘總質詢，針對成立性專區議題，有備而來，她提出質疑指出，2011年3月立法院三讀通過《社會秩序維護法》修正案，規範縣市政府得自行規劃性交易專區，但時至今日，台灣仍沒有一個地區成立性專區，質疑有政治選票考量、房價等考量，未能落實有效管理性產業，並保障性工作者的權益。

顏議員說，性產業年產值可觀，成立性專區對性工作者、消費族群及政府，是三贏的好事，成立性專區需要民意贊成，這是前無古人、後無來者的創舉，嘉義市府應進一步思考「成立性專區」問題，也呼籲大家持續關注此事。

黃敏惠：有共識之後才有可能推動

黃敏惠答詢說，「成立性專區」最重要還是要有民眾高度共識，市府會依法行政，如何朝向好的方面努力，有待大家再討論，有共識之後才有可能推動。（16:30更新）

嘉義市長黃敏惠對於「成立性專區」，答詢指出「有待大家進行討論，要有共識才來推動」。（記者丁偉杰攝）

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