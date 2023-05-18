吳崑玉改編《滿江紅》贈詩郭台銘：「…白努力，被耍當塑膠，空悲切 …」笑翻一堆人

國民黨確定提名侯友宜，不少人認為郭台銘被朱立倫戲耍。（資料照）

2023/05/18 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨週三（17日）正式提名新北市長侯友宜代表該黨參選總統，過去一個月拚命砸錢造勢、跑行程只為爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘黯然淘汰。前親民黨文宣部副主任吳崑玉今天特別改編相傳由南宋抗金名將岳飛所作的《滿江紅》「贈詩」郭台銘，笑翻不少人。

郭台銘為爭取代表國民黨出線角逐總統大位，狠砸時間、金錢拉抬聲勢，到頭來卻一場空，不少人都認為，郭台銘在藍營這場早就內定好的徵召遊戲中，被黨主席朱立倫戲耍。侯友宜確定被提名後，國民黨副主席連勝文還以「岳飛」形容落敗的郭台銘，稱「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄！」，引發網友熱議，調侃連勝文在「偷臭」朱立倫是昏庸無能、賜死岳飛的「宋高宗」。

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吳崑玉今也搭上「岳飛」話題，改編相傳岳飛為抒發內心悲憤、前功盡棄之痛惜所創作的《滿江紅》，「郭董之滿江紅。怒髮沖冠，憑欄處，瀟瀟雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。七十功名塵與土，八千里路雲和月。白努力，被耍當塑膠，空悲切。被坑恥，猶未雪；臣子恨，何時滅？駕長車，踏破龍江路口。壯志飢餐猴子肉，笑談渴飲朱頭血。待從頭，收拾舊山河，朝天闕！」道盡郭台銘內心寫照。

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