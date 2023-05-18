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    社子島火災頻傳財損嚴重 陳政忠籲市府提升消防公安

    社子島火災頻傳，近三年來已有44件火災。（北市消防局提供）

    社子島火災頻傳，近三年來已有44件火災。（北市消防局提供）

    2023/05/18 19:49

    〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市士林區的社子島長期禁建，發展也受限，無黨籍北市議員陳政忠指，社子島地區僅有2個里，但火災卻頻傳，近三年來已有44件火災，且每次火災損失都很巨大。陳政忠表示，工廠大都是鐵皮屋建造，也有消防水源不足問題，希望市府提升消防公安。

    陳政忠指，社子島地區僅有2個里，相較北市456個比例極少，但社子島每次發生火災，財物損失都極為嚴重。統計指出，北市2020年至今年4月發生5579件火災，財物損失3671萬元，其中社子島發生44件火災，財物損失高達882萬元。陳分析，社子島工廠多為鐵皮屋建造，彼此相連缺乏防火間隔，工廠與住宅合併使用，潛伏火災擴大延燒風險。

    陳政忠也說，延平北路7段至9段屬單一交通路線，又受限都市計畫，自來水管線單一非路網狀，天然水源又因潮汐及堤防加高，消防車也難接近，導致社子島長期都是搶救不易的地區。陳表示，社子島消防公安最大障礙在於水源不足，社子島地上式消防栓僅有1處，若發生火災可能影響救災，建議消防局積極設置消防栓。

    台北市消防局表示，平時會進行大型演習，熟悉各消防栓位置、如何取水，也與台北自來水事業處密切合作，有火警就會加壓。北水處補充，若有消防需求會協助供水，社子島有社子加壓站，火災時抽水機可即刻啟動，水壓最高能達2公斤。

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