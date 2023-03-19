德國教研部長訪台 德媒：別理北京當局叫囂

德國教研部長史塔克－瓦特辛格即將訪台，德國「每日鏡報」形容此行為歷史性一步，並呼籲不用理會北京當局的叫囂。（路透檔案照）

2023/03/19 15:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger ）20日將出訪台灣，德國每日鏡報17日以「 1997年以來德國部長級高官首次訪台－－史塔克－瓦特辛格的旅程是遲來的歷史性一步」為題發表評論，盛讚此舉打破了德國政界連續幾十年在台灣問題上的畏首畏尾，認為這將開啟潛力無限的德台交往新篇章。

評論指出，距離上次德國部長訪台已經過去了整整26年，這很能說明德國在對中政策上的「膽小如鼠」。1997年時任德國經濟部長芮克斯洛特（Günter Rexrodt）訪台，是二次戰後德國第3名訪台的部長級官員，但在之後的施羅德總理、梅克爾總理執政期間

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，德國政府卻將台灣問題認作最好迴避的敏感議題，竭力避免刺痛北京的一黨專政當局、從而威脅德企在商機滿滿的中國市場的准入權。

評論說，中華人民共和國從未統治過台灣，卻成功地讓德國政界把「台灣」當作敏感詞從而保持緘默，這真是站不住腳的、令人尷尬的常態

。隨著史塔克－瓦特辛格訪台，德台之間有望開展潛力巨大的教科研合作，尤其在半導體研發領域，德國更需要學習台灣經驗，而不是台灣需要德國。

同樣迫切的還有德台學生交流的制度化，目前德國對中國以外的中文世界的認知，可以用「慘淡」2字來形容，但21世紀卻非常需要這些文化和政治知識，台灣教育部已在資助德國教師前往台灣學習中文，並派遣教師前往德國的高校，這是個良好的開端。

評論指出，史塔克－瓦特辛格會因為訪台而遭到批評，但德國的「一個中國政策」是允許與台灣的部長級高官互訪的；北京當局也會抗議，會再次使用萬能的「玩火自焚」說辭，因為這種劍拔弩張的言辭，最能在西方媒體登上頭條。

德國只需要留意到這點即可，無需被北京當局嚇倒，這不過是一個民主政府的部長拜訪另一個民主政府而已，但這是重要的、令人鼓舞的一步，也是一系列行動的開端。

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