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    全原運代表隊授旗 黃偉哲一句話讓小選手笑翻了

    市長黃偉哲隨與選手們打成一片，一起合影玩自拍。（記者蔡文居攝）

    市長黃偉哲隨與選手們打成一片，一起合影玩自拍。（記者蔡文居攝）

    2023/03/19 14:18

    〔記者蔡文居／台南報導〕112年全國原住民族運動會將於3月24至27日在台北舉行，台南市長黃偉哲今天（19日）在北區小北棒球場主持台南代表隊授旗儀式，勉勵選手發揮實力，爭取最高榮譽。黃偉哲說，「大家不要有壓力，只要拿第一名就好！」語畢，現場的小選手都笑翻了。

    黃偉哲隨後也與選手們打成一片，一起合影玩自拍。小選手說，市長平易近人，沒有偶包，很親切，比賽一定會全力以赴，爭取第一名。

    今天授旗儀式，由曾獲全國原住民族運動會鉛球三連霸的田徑選手馬皓瑋代表接下市長的授旗，市議員穎艾達利、蔡筱薇、郭鴻儀等人也到場為選手加油。

    黃偉哲表示，市府會努力爭取增加經費，讓更多優秀的選手能夠成為台南之光，期待選手們凱旋歸來。而今年10月在台南主場舉辦的全國運動會，相信台南代表隊也會獲得好成績。

    市府表示，台南代表隊參加全原會，在110年曾獲得2金3銀6銅佳績。本屆台南代表隊計98名選手參賽，參加田徑、跆拳道、柔道、少棒、青少棒、慢速壘球、籃球及傳統射箭共8種競賽項目。

    其中，111年全國大專校院運動會跆拳道對打金牌選手馬婷霞、110年全國原住民族運動會跆拳道對打金牌選手楊懿琪及柔道菁英張佩純、洪嘉佑等優秀選手，再次代表南市出賽，有望蟬連金牌項目。另外，少棒及青少棒隊伍及慢速壘球隊，也可望在棒壘項目奪牌。

    台南全原運代表隊今天舉行授旗儀式，由曾獲全原運鉛球三連霸的田徑選手馬皓瑋（右）代表接下市長黃偉哲的授旗。（記者蔡文居攝）

    台南全原運代表隊今天舉行授旗儀式，由曾獲全原運鉛球三連霸的田徑選手馬皓瑋（右）代表接下市長黃偉哲的授旗。（記者蔡文居攝）

    台南全原運代表隊共有98名選手參賽，參加田徑、跆拳道、柔道、少棒、青少棒、慢速壘球、籃球及傳統射箭共8種競賽項目。（記者蔡文居攝）

    台南全原運代表隊共有98名選手參賽，參加田徑、跆拳道、柔道、少棒、青少棒、慢速壘球、籃球及傳統射箭共8種競賽項目。（記者蔡文居攝）

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