不讓了！邱建富宣布投入彰化2選區立委初選

前彰化市長、前彰化縣黨部主委邱建富，表態不讓了，投入彰化縣第2選區立委初選。（邱建富提供）

2023/03/19 12:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨2024立委選舉的初選登記將在週一（20日）至週五（24日）進行，彰化縣3位現任立委都將爭取連任，前彰化市長、前彰化縣黨部主委邱建富也在臉書宣布，將參加第2選區（彰化、花壇、芬園）初選，將與現任立委黃秀芳競逐。

邱建富表示，現在他沒有任何官職身分，跟大家一樣就是市民，參選會很辛苦，不過，他參與政治不是為了求一個「位置」，希望有機會讓家鄉更好，過去為了黨內和諧，歷經一次又一次的禮讓，沒有得到掌聲，卻得到一次又一次的失望，因此這次他一定堅定向前，沒有退路。

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對於出現競逐者，黃秀芳說，她志在區域立委，無意於不分區立委，已規劃好會在週二（21日）向黨部領表並登記，結果就看初選結果。

黃秀芳、邱建富同屬正國會成員，據了解，總統府秘書長、正國會「大掌門」林佳龍，多次協調，兩人都堅持參選，協調未果。邱建富說，再艱難的仗他都打過了，從議員開疆闢土，翻轉彰化市長寶座，更創中台灣綠營縣市首長首例，連任成功更交棒成功，這次請鄉親拉他一把。

彰化縣立委4個選區沒有一個選區是艱固區，第1、4選區相對單純、現任立委陳秀寳、陳素月爭取連任，第3選區目前尚未有公開表態競逐者。

立委黃秀芳爭取連任，初選恐將面臨挑戰。（黃秀芳提供）

民進黨立委初選3月20日至24日領表登記，4月21日至5月12日初選民調。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

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