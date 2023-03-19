海軍敦睦遠航訓練支隊基隆港今開放參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，吸引許多民眾到基隆港參觀。（記者俞肇福攝）

2023/03/19 11:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，海軍官兵安排精湛操演，展現國軍訓練成果，基隆市長謝國樑、立委蔡適應與基隆議長童子瑋出席與民代出席開幕式，強調國防安全需要國人支持；謝國樑致贈加菜金，祝賀航訓平安圓滿成功達成任務。

海軍112年敦睦遠航訓練支隊，納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）、班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）三艘艦艇，今、明兩天靠泊基隆港，上午9時到下午3時開放民眾登艦參觀，也招募有志青年加入海軍行列。民眾參觀時，請攜國民身分證或可證明國民身分，具照片證件，配合開放時程及現場導引入場。

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謝國樑今天代表市民熱烈歡迎，敦睦遠航訓練支隊蒞臨基隆訪問，期許藉由展示國防軍備訓練成效，和民眾良性互動，強調國防安全需要國人關懷與支持，海軍官兵秉持忠義軍風，戮力執行海疆巡弋重責、護漁救難到外島補給任務，近年來，更致力武器裝備現代化，大幅提升聯合制海作戰能力，屏障台海安全。

童子瑋表示，基隆港軍港西遷工程已近收尾，海軍敦睦遠航支隊也首次由停靠東岸碼頭的慣例，改為停靠西岸碼頭；未來基隆港的軍用港區將不再分隔兩地，軍事上、商業上在港區的使用都更有效率。

童子瑋強調，作為民意代表，一定要做國軍後盾，支持國防產業的發展，帶頭捍衛國家主權。軍民一心、軍民合一，才能創造「民主、和平、繁榮」的尊嚴台灣。期許透過越來越多的軍民參與與交流，讓民眾對國軍的支持正向提升，進而打造全民國防、全民危機意識、全民挺國軍的良性循環。

海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，基隆市長謝國樑（右）代表市民致贈加菜金，祝賀航訓平安圓滿成功達成任務。 （記者俞肇福攝）

海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，吸引許多民眾到基隆港參觀。（記者俞肇福攝）

海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭；圖右為基隆議長童子瑋拿槍模擬。（記者俞肇福攝）

海軍敦睦遠航訓練支隊，今天（19日）、明天（20日）靠泊基隆港西三、西四碼頭；圖為參與敦睦遠航訓練的國軍展現軍容壯盛。（圖為基隆市政府提供）

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