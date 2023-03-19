為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    敦睦艦隊回憶......赴友邦入境隨俗吃檳榔、頂赤道烈日操課

    海軍由磐石艦、承德艦及班超艦組成的敦睦艦隊，正在國內7大港口開放國人參觀，最快本（3）月底啟程進行遠航訓練。（軍聞社）

    海軍由磐石艦、承德艦及班超艦組成的敦睦艦隊，正在國內7大港口開放國人參觀，最快本（3）月底啟程進行遠航訓練。（軍聞社）

    2023/03/19 11:25

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍由磐石艦、承德艦及班超艦組成的敦睦艦隊，正在國內7大港口開放國人參觀，最快本（3）月底啟程進行遠航訓練，並計畫拜會友邦鞏固情誼。事實上，敦睦艦隊官兵除了擔當我國外交「門面」，也須與長時間不靠港航行的孤獨感共處，並持續精進戰技與體能，即使頂著赤道豔陽，仍需按計畫於甲板上操課。這段又苦又樂的日子，讓官兵回味無窮。

    敦睦艦隊海上遠航的所費時間甚久，短則一個月以內，長則超過100天，甚至曾於2005年拜訪8個友邦，創下環球航行創舉，2013年的敦睦艦隊不靠港時間更長達40天。而今年敦睦艦隊由磐石級油彈補給艦「磐石艦」、康定級巡防艦「承德艦」及成功級巡防艦「班超艦」編成，除了上述3艦官兵及軍校應屆畢業生，海軍樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊亦納編參與訓練。

    參加敦睦艦隊的官兵須承受海上的顛波，以及離鄉背井的孤寂之外，更肩負國際處境艱困的我國外交第一線工作。例如，樂儀隊及莒拳隊官兵為我國拉近與盟邦民眾、僑胞的「門面」，除了在停泊港口演出之外，亦會深入當地學校、機關表演﹔高階軍官則須化身「外交官」與邦交國政要互動，維繫得來不易的情誼。

    要在友邦面前有水準之上的表現，官兵只能利用海上航行時操課，除了海軍儀隊官兵須在搖晃的甲板上，甩著沉重的禮槍，莒拳隊官兵亦須在甲板上來回跑步、練習體能戰技操練。

    曾參加過敦睦艦隊的海軍官兵回憶道，由於敦睦艦隊時常拜會位於熱帶的盟邦，即便在鄰近赤道的炎熱天氣下，仍得頂著烈日於甲板上操課。莒拳隊官兵也曾於午間時分，在艦艇甲板上鍛鍊正拳伏地挺身，操課結束後，有官兵手指關節的皮膚，直接「黏」在炙熱的甲板上。

    也有軍官分享，敦睦艦隊拜會帛琉時，官兵發現當地民眾習慣吃檳榔，且只和「自己人、朋友」分享，在當地人盛情邀請下，即使平常無此習慣的官兵也「入境隨俗」，體驗不同文化之間真摯的民情交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    睽違近3年！海軍敦睦支隊靠泊基隆港西岸碼頭 明後天開放參觀
    2023/03/18 15:26

    睽違近3年！海軍敦睦支隊靠泊基隆港西岸碼頭 明後天開放參觀
    軍武書摘》那一年我在烏坵的日子（上）
    2023/03/18 13:25

    軍武書摘》那一年我在烏坵的日子（上）
    敦睦艦隊56年歷史悠久 曾寫下環球航行創舉
    2023/03/08 13:19

    敦睦艦隊56年歷史悠久 曾寫下環球航行創舉
    700人規模敦睦遠航艦隊開訓 今年可望再訪友邦敦睦邦誼
    2023/03/08 11:09

    700人規模敦睦遠航艦隊開訓 今年可望再訪友邦敦睦邦誼
    疫情衝擊 海軍敦睦艦隊57年來首度取消停泊友邦
    2021/01/12 16:49

    疫情衝擊 海軍敦睦艦隊57年來首度取消停泊友邦
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播