敦睦艦隊回憶......赴友邦入境隨俗吃檳榔、頂赤道烈日操課

海軍由磐石艦、承德艦及班超艦組成的敦睦艦隊，正在國內7大港口開放國人參觀，最快本（3）月底啟程進行遠航訓練。（軍聞社）

2023/03/19 11:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍由磐石艦、承德艦及班超艦組成的敦睦艦隊，正在國內7大港口開放國人參觀，最快本（3）月底啟程進行遠航訓練，並計畫拜會友邦鞏固情誼。事實上，敦睦艦隊官兵除了擔當我國外交「門面」，也須與長時間不靠港航行的孤獨感共處，並持續精進戰技與體能，即使頂著赤道豔陽，仍需按計畫於甲板上操課。這段又苦又樂的日子，讓官兵回味無窮。

敦睦艦隊海上遠航的所費時間甚久，短則一個月以內，長則超過100天，甚至曾於2005年拜訪8個友邦，創下環球航行創舉，2013年的敦睦艦隊不靠港時間更長達40天。而今年敦睦艦隊由磐石級油彈補給艦「磐石艦」、康定級巡防艦「承德艦」及成功級巡防艦「班超艦」編成，除了上述3艦官兵及軍校應屆畢業生，海軍樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊亦納編參與訓練。

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參加敦睦艦隊的官兵須承受海上的顛波，以及離鄉背井的孤寂之外，更肩負國際處境艱困的我國外交第一線工作。例如，樂儀隊及莒拳隊官兵為我國拉近與盟邦民眾、僑胞的「門面」，除了在停泊港口演出之外，亦會深入當地學校、機關表演﹔高階軍官則須化身「外交官」與邦交國政要互動，維繫得來不易的情誼。

要在友邦面前有水準之上的表現，官兵只能利用海上航行時操課，除了海軍儀隊官兵須在搖晃的甲板上，甩著沉重的禮槍，莒拳隊官兵亦須在甲板上來回跑步、練習體能戰技操練。

曾參加過敦睦艦隊的海軍官兵回憶道，由於敦睦艦隊時常拜會位於熱帶的盟邦，即便在鄰近赤道的炎熱天氣下，仍得頂著烈日於甲板上操課。莒拳隊官兵也曾於午間時分，在艦艇甲板上鍛鍊正拳伏地挺身，操課結束後，有官兵手指關節的皮膚，直接「黏」在炙熱的甲板上。

也有軍官分享，敦睦艦隊拜會帛琉時，官兵發現當地民眾習慣吃檳榔，且只和「自己人、朋友」分享，在當地人盛情邀請下，即使平常無此習慣的官兵也「入境隨俗」，體驗不同文化之間真摯的民情交流。

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