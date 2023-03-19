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    巴拉圭前議長今起率團訪台 外交部：彰顯跨黨派對台支持

    巴拉圭共和國資深參議員亞諾（中）率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（左二）及眾議員雅薇諾（右二），外交部表達誠摯歡迎。（外交部提供）

    巴拉圭共和國資深參議員亞諾（中）率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（左二）及眾議員雅薇諾（右二），外交部表達誠摯歡迎。（外交部提供）

    2023/03/19 10:53

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，南美洲友邦巴拉圭資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦應邀於3月19日至23日率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），外交部表達誠摯歡迎。

    外交部說，這是亞諾參議員夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、陸委會、國合會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及故宮等。

    外交部指出，亞諾擔任巴拉圭國會議員近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。此外，參議員席爾瓦及眾議員雅薇諾均為我國堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。

    外交部補充，這是繼1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，再有亞諾參議員率團來訪，彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持。訪團此行將有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。

    巴拉圭資深議員亞諾（中）今起率團訪台。圖為2019年亞諾擔任參議長時邀請台灣參加國際國會聯盟（IPU）的會議，在中國代表團施壓下，承諾會與台同進退。左為立委林靜儀、右為時任駐巴拉圭大使周麟。（擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書）

    巴拉圭資深議員亞諾（中）今起率團訪台。圖為2019年亞諾擔任參議長時邀請台灣參加國際國會聯盟（IPU）的會議，在中國代表團施壓下，承諾會與台同進退。左為立委林靜儀、右為時任駐巴拉圭大使周麟。（擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書）

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