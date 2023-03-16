科索沃訪團拜會陳建仁 盼台灣貿協赴首都設立辦事處

由科索沃前總理霍蒂率領的「科索沃─台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，今天拜會行政院長陳建仁。（記者鍾麗華翻攝）

2023/03/16 17:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕由科索沃前總理霍蒂率領的「科索沃─台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，今天拜會行政院長陳建仁。霍蒂表示，此行盼尋找合作機會、深化雙邊關係，也希望台灣的外貿協會可以在科索沃首都普里斯汀納設立經濟性質的辦事處，以經濟性質為主，但也可以有其他發展用途。

陳建仁致詞時表示，這是首度有巴爾幹地區跨黨派國會議員訪台，深具歷史意義，且訪團大多是首次來台，相信此行能強化對台灣各面向發展及區域情勢的了解，也盼訪團返國後，持續支持與台灣深化各領域關係。

請繼續往下閱讀...

陳建仁指出，台灣是全球第21大經濟體，科技領域居領先地位，疫情對全球高科技產品供應鏈產生衝擊，台灣樂於與理念相同國家合作，建立供應鏈韌性。而台灣也是歐洲復興開發銀行第4大捐助國，資助巴爾幹地區私部門青年倡議計畫，協助企業推動青年實習，他歡迎科索沃、北馬其頓、羅馬尼亞以會員國身分，善用歐洲復興開發銀行平台，在相關領域與台灣合作。

此外，陳建仁強調，俄烏戰爭爆發超過1年，影響全球，加上中國去年也在台海大規模軍演，面對威權主義擴張，唯有民主國家團結，深化彼此交流合作，才能打造強大又穩固的抗衡力量。

霍蒂指出，科索沃與台灣經貿有許多互補的地方，此行也討論到打算籌組科索沃商業代表團來台，以及此行也見到在台灣就讀的科索沃學生，他也期待能進一步擴大教育合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法