漫畫家井上雄彥出生地伊佐市 與花蓮市進行城市視訊交流

在台灣駐日本福岡經濟文化辦事處促成下，花蓮市公所昨與鹿兒島伊佐市以視訊交流會議的方式進行城市交流。（圖由花蓮市公所提供）

2023/03/16 15:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕在台灣駐日本福岡經濟文化辦事處促成下，花蓮市長魏嘉彥昨與鹿兒島伊佐市長橋本欣也以視訊交流會議的方式，就雙方城市介紹，以及後續締盟友好城市的交流事項做進一步討論，未來希望透過兩地觀光產業互相交流，啟動發展兩市的友誼。

伊佐市位於日本九州鹿兒島縣最北端，人口近2萬4千人，由於冬天會出現低於攝氏零度的低溫，因此有「鹿兒島的北海道」之稱。當地著名景點包括「東洋尼加拉瓜瀑布」美譽的曾木瀑布，以及「近代化產業遺跡」曾木發電廠，風靡全台的灌藍高手漫畫家井上雄彥就是在伊佐市出生。

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台灣駐日本福岡經濟文化辦事處長陳銘俊說，去年1月前往伊佐市時得知橋本市長希望能與台灣的城市交流互動，因此他特別推薦自己的故鄉花蓮市，透過這次視訊交流後，雙方能朝友好城市發展，希望能增進台日地方的交流與深厚友誼。

魏嘉彥致詞時說，花蓮市是一個多元族群的城市，融合原住民、客家、閩南、中國各省及來自各國的新住民等，呈現多樣性的人文風貌，自然景觀包括山與海，非常適合透過單車旅行來認識花東縱谷及太平洋，還有每年夏天各部落盛大舉行的原住民豐年祭，誠摯邀請橋本市長到花蓮參加豐年祭，認識原住民的傳統文化，也品嘗花蓮知名的包子、麻糬、火腿、花蓮薯與剝皮辣椒和豆干等伴手禮。

伊佐市長橋本欣也透過翻譯說，去年5月在台灣駐日本福岡經濟文化辦事處引薦下，曾與前市長魏嘉賢透過視訊做首次的線上互動，當時因為疫情嚴峻，未能進一步實質互動。隨著疫情趨緩且國境逐步開放，他計畫今年安排台灣的訪問行程，就文化教育的議題和花蓮市互動，也將進一步研討締結友好城市的議題，而鹿兒島預計9月在伊佐市舉辦文化祭，11月則是熱門的賞楓季，也歡迎花蓮民眾到伊佐市參訪，感受伊佐市的人文風情。

日本出席這場會議的人員包括市長橋本欣也、地域振興課長轟木成実、観光特產PR係長舞薗英嗣、組長原田義壽，中華民國僑務委員會僑務顧問陳怡如則在現場擔任翻譯。台灣方面則由魏嘉彥帶領主任秘書翁美華、民政課長潘堂盛、行政室主任顧穎群、文化及觀光發展所長宋瑜華及承辦姊妹市業務的專員陳思豪等人，並由高華禧小姐協助翻譯。

在台灣駐日本福岡經濟文化辦事處促成下，花蓮市公所昨與鹿兒島伊佐市以視訊交流會議的方式進行城市交流。（圖由花蓮市公所提供）

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