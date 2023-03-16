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    新住民花13萬5買數位教材 看不懂契約成沉重負擔

    新住民范姓女子（左一）今天在立委何欣純（左二）陪同下出面哭訴，當初看不懂合約內容購買教材，如今無法解約對經濟造成沉重負擔。（記者陳建志攝）

    新住民范姓女子（左一）今天在立委何欣純（左二）陪同下出面哭訴，當初看不懂合約內容購買教材，如今無法解約對經濟造成沉重負擔。（記者陳建志攝）

    2023/03/16 16:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名新住民范小姐，和先生離婚後獨自扶養3名小孩，前年9月某教育集團王姓業務推銷，在看不懂合約下簽約，購買了一套要價13萬5千元的高中全科課程電子書，分期付款每月繳3750元，因女兒覺得教材不符合需求想解約，但因無人協助無法在期限內解約，至今已繳了6萬多元，讓原本就是中低收的范女以淚洗面，今天在何欣純立委陪同下召開記者會，希望提醒其他新住民、家長，務必看清楚契約再簽約。

    范小姐表示，2021年某教育集團王姓業務小姐透過電話行銷高中全科課程電子書，雖擔任看護收入不多，但自覺學歷不高，華語程度不好，無法輔導孩子課業，在王小姐推銷下，希望讓念高一的女兒有更好的輔助教材，9月14日王小姐帶了相關契約書到家裡，因自己看不太懂合約，只叫她負責簽名，當天就拿到平板和一顆教材的硬碟。

    范女表示，女兒後來覺得不符需求不想看，自己有跟王小姐反映想終止合約，一開始說可以，但一直無人協助處理，導致無法在限期內辦理解約，且簽立的契約書，直到當年10月15日才寄到家裡，已經超過消保法30天契約條約審閱的時間。

    范女表示，目前已繳了10多期共6萬多元，因去年11月又收到強制執行的公文，要求她繳清剩餘的8萬多元，讓她不知如何是好，向立委何欣純陳情。

    何欣純表示，業務人員利用新住民看不懂中文簽立契約，因是單親又是中低收，10多萬對家庭經濟造成龐大負擔，將透過法律扶助基金會的協助進行訴訟解除契約。

    教育部終身教育司副司長顏寶月表示，教育部已經在2022年12月14日公布「中小學學生課業學習輔助教材（含紙本和數位等模式）買賣暨服務應注意事項」，並在校園中向學生和家長宣導，要求契約中需明定收費、課業學習輔助教材交付及退費期限，未來並將訂立定型化契約，對於應記載和不得記載的事項都會詳細說明，讓消費者更有保障。

    今天范女現場打電話給王姓業務，王女沒接電話，打給該教育集團，一名小姐則說，對於教材內容並不清楚，他們只負責行銷。

    何欣純強調，公司推銷教材時，未依教育部規定，給予5天的教材審閱期，范女想解約處理的心態也可議。因全國有20多萬新住民，要求教育部能訂定規範，要求業者提供的契約能附上適用母國的文字說明，減少消費爭議，也藉此提醒其他新住民、家長，在簽約前務必看清楚契約內容再簽名。

    范女表示，簽約當天王姓業務將相關契約疊成一疊，只叫她負責簽名，根本不知契約內容。（記者陳建志攝）

    范女表示，簽約當天王姓業務將相關契約疊成一疊，只叫她負責簽名，根本不知契約內容。（記者陳建志攝）

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