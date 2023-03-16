新北市後備旅今年首梯14天教召 聘僱教官初亮相強化戰力

新北市後備旅今進行戰術演練，聘僱教官（左1）首次對外公開亮相，正在指導教召官兵指參作業。（記者吳書緯攝）

2023/03/16 15:40

〔記者吳書緯／台北報導〕為加強後備部隊戰力，國防部去年起新增14天教召，今年擴增14天教召梯次；新北市後備旅4日率先舉辦今年首梯「14天教育召集訓練」，今天在新北泰山舉行小部隊襲擾等科目演練。後備指揮部為擴編縣市後備旅所招考的聘僱教官，也在此次教召中首度對外公開，透過教官過往豐富軍旅資歷和專長，預期將能提升教召訓練成效，強化戰力。

過往縣市後備旅動員編成均需仰賴縣市後備指揮部現員調配，平時一個縣市後備旅的編制人數只有24人，以各營營長為例，只有步一營營長為現役軍人；為蓄積後備戰力、強化動員能量，國防部陸續擴編18個縣市後備旅的基幹人力，目前已有新北市、新竹、台中市、高雄市後備旅編成，下半年預計再編成4個縣市後備旅，剩餘10個縣市後備旅將於2024年編完。

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據了解，新編成的後備旅的編制人數將達到近200人，除旅長為現役外，各營營長以及營級重要幹部都是現役軍官，每個縣市後備旅編制15位聘僱教官，使各縣市後備旅能獨立執行教召訓練及後備部隊動員編成任務，能直接在戰時想定的戰術位置進行訓練，不再需要進入各區的後備部隊訓練中心施訓。

軍方指出，每個縣市後備旅的15位聘僱教官分為指參、兵器、戰術等3個組別，每組各5人，依照組別在教召時對教召官兵進行施訓，15位教官中會自行推舉一位「非正式」的隊長，通常這位隊長的軍校期別通常會比後備旅旅長更資深，也更能進行經驗傳承與促進意見交流的順暢。

軍方人士指出，聘僱教官由國防部全動署後備指揮部招考時，過往在軍中部隊的服役經歷、學歷以及專長都是考量的重點，如果擔任兵科學校教官或是擔任專業教官者，都會在招考的評分予以加分。

新北市後備旅步二營今在新北泰山靶場演練小部隊襲擾、戰傷救護等科目，演練過程中可以看到聘僱教官在演練過程中，依作戰計畫發布想定，教召弟兄依聘僱教官的指示，置重點於確保部隊陣地完整，透過防護射擊、逆襲戰鬥、戰傷救護、戰力整補演練，結合先前各項課目訓練成果，驗證整體施訓成效。

聘僱教官在教召時和教召官兵一樣都是穿著迷彩服，領口上未有軍階，右胸上貼有黃底紅框、紅字的教官職務名條，且會別上教官臂章，在操演的官兵中易於辨識。

新北市後備旅今進行戰術演練，舉紅旗的教召官兵扮演敵軍，別有黃色臂章者即是聘僱教官。（記者吳書緯攝）

黃色臂章的聘僱教官正在對新北市後備旅教召官兵下達演練指示。（記者吳書緯攝）

新北市後備旅今演練戰傷救護課目。（記者吳書緯攝）

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