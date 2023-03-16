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    社福法草案以「家庭」為主挨批 衛福部：能提供的福利更全面

    立法院社福及衛環委員會16日開會，審查社會福利基本法草案等案，衛福部次長李麗芬列席。（記者方賓照攝）

    立法院社福及衛環委員會16日開會，審查社會福利基本法草案等案，衛福部次長李麗芬列席。（記者方賓照攝）

    2023/03/16 12:37

    〔記者王千豪／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天逐條審查「社會福利基本法」草案，民進黨立委范雲趕在委員會開會前舉行記者會，呼籲建立「以人為本」的社福體系，刪除目前草案中第8條以「家庭為中心」的條文。對此，衛福部次長李麗芬受訪表示，家庭並非傳統的概念，而是共同生活的概念，以「家庭」為主能讓福利提供更全面跟完備。

    李麗芬今天在立法院受訪表示，整個福利服務的推動，因為看到社會的變遷，現在的家庭有多元、多重的議題。過去服務可能從個案提供服務，可是當提供個案服務時，當然會做個案的需求評估，也一定會評估到家庭當中，哪些是有利的處境，哪些是不利的處境。

    李麗芬以兒虐說明，當孩子被虐待，第一、可能是父母照顧者對於親子照顧的職能不足，就必須要提高父母親照顧的職能；第二、可能有失業經濟的問題，所以一定要回到家庭去，讓照顧者有工作、有正常收入，這樣子才能夠減低兒虐。

    李麗芬強調，以個案為中心，還是以家庭為中心，這個在方法上沒有太大的差異，反而以家庭為中心，可以看到更全貌，不要產生服務的斷裂跟破碎。草案中的家庭不是傳統家庭、戶籍家庭，而是指共同生活的人。這些泛稱的家庭到底面臨什麼樣的問題，當福利服務的時候，政府應該要積極解決所有家庭面對的問題，這是整個福利服務很重要的原則，希望可以入法，讓福利提供能夠更全面跟完備。

    對於媒體詢問不入法是否更有彈性，李麗芬說，在提供福利的時候，希望可以看到全部的需求，跟滿足個人需求是不一樣的概念。以家暴來說，家暴受害婦女離開施暴者後，可能帶著孩子，該婦女跟這個孩子就是共同生活的人，那這個孩子可能需要育兒津貼、媒介保母，還是送到托嬰中心、幼兒園等。以家庭為中心，提供受暴婦女所需要的服務，以及包括她要照顧的家人。

    有關外界質疑，家庭是一個比較有框架的詞彙，李麗芬表示，可以檢討的部分是，在立法說明中，把「家庭」說明地更加完整，但整個社工在福利服務的過程中，都很清楚家庭的內涵。

    衛環委員會稍早審查第8條草案時，因朝野對條文內文無共識，保留至未來朝野協商再處理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    立法院社會福利及衛生環境委員會今天逐條審查「社會福利基本法」草案。（記者王千豪攝）

    立法院社會福利及衛生環境委員會今天逐條審查「社會福利基本法」草案。（記者王千豪攝）

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