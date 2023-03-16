視察養雞場批缺蛋 柯文哲︰政府執政效率差

柯文哲視察養雞場，酸執政黨執政效率差，之前缺口罩、缺疫苗、缺快篩，現在連蛋都缺。（記者顏宏駿攝）

2023/03/16 12:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民眾黨主席柯文哲卸下台北市長職務後，少了鎂光燈焦點，因為缺蛋問題，他今天特別來到彰化縣雞蛋產區，難得吸引眾多媒體採訪，他還偷偷問蛋農「怎麼會有那麼多媒體？」而見到各家媒體到齊，他酸執政黨，執政效率差，之前缺口罩、缺疫苗、缺快篩，現在連蛋都缺。

柯文哲今天到二林鎮陳秋池畜牧場，一下車就見到多部SNG車，嚇到說「怎麼會有那麼多媒體？」畜牧場主人陳秋池簡單向柯文哲說明目前市場缺蛋的原因，並帶著柯文哲觀看場內的洗選蛋作業，柯文哲也穿上防護衣進入雞舍內了解養雞作業。

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陳秋池向柯文哲說，H5N1這支病毒實在太凶猛了，可能會「在地化」，也就是現在再投入飼養，都可能遭受該病毒的威脅，他預估至少要2年，蛋雞業才能恢復往日的情況，在此空窗期，他也支持農委會用進口蛋來應急。

柯文哲說，缺蛋的問題並不是現在就開始，政府對於農業總是用大撒幣的方式補助，頭痛醫頭，腳痛醫腳，基礎建設早就要開始，台灣有很多問題不是一天兩天就能解決，都需要很早就規劃，像缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩，很多東西都缺，歸結原因就是政府效率差。

柯文哲視察養雞場，酸執政黨執政效率差，之前缺口罩、缺疫苗、缺快篩，現在連蛋都缺。（記者顏宏駿攝）

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