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    不分派系力挺賴清德 南市民進黨團：台南大贏台灣就贏

    台南市議會民進黨團召開記者會，全力支持賴清德參選總統，黨內不同派系成員均出席，展現團結氣勢。（記者蔡文居攝）

    台南市議會民進黨團召開記者會，全力支持賴清德參選總統，黨內不同派系成員均出席，展現團結氣勢。（記者蔡文居攝）

    2023/03/16 11:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨主席賴清德15日前往民進黨中央黨部完成2024總統黨內初選登記，台南市議會民進黨團今天召開「台南的市長，台灣的總統」記者會，黨內不同派系成員均出席，展現團結氣勢，全力支持賴清德參選總統，強調「台南大贏，台灣就贏」。

    今天民進黨團記者會，除總召郭鴻儀、副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇等黨團三長出席外，包括市議員蔡蘇秋金、陳碧玉、陳秋萍、李偉智、周嘉韋、余柷青、林依婷、黃肇輝、謝舒凡、沈震東等黨內不同派系議員均出席。另外，前市議員李文正也代表市議員李啟維出席。

    總召郭鴻儀表示，台南市為賴清德政治生涯的發跡地，2014市長選舉更一舉獲得72.9%的超高得票率，任內一手擘劃台南市升格為六都後的各項重大建設。2024問鼎總統大位，台南市百萬鄉親絕對是最堅強後盾，「Team Taiwan，挺台灣」台南準備好了。

    郭鴻儀說，民進黨於2022大選失利後，賴清德勇敢承擔黨主席力推黨務改革，以魄力擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，迅速反轉基層信心，並赢得南投立委補選勝利。雖然賴主席登記參加初選，但基層早已「定於一尊」，黨內派系也團結力挺。賴主席從政資歷完整，論經驗、能力與魄力，都是帶領台灣走向國際的不二人選。相信2024總統大選，台南絕對會成為賴主席勝選的MVP。

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