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    藍營緊咬基隆捷運 張之豪怒批：戰鬥藍要的是毀滅，不是成事

    民進黨基隆市議員張之豪。（圖擷自張之豪臉書）

    民進黨基隆市議員張之豪。（圖擷自張之豪臉書）

    2023/03/16 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管基隆市長謝國樑表示，基隆市政府已編列1000萬元追加預算，計畫成立「捷運專案辦公室」，但少數藍營人士仍對此議題緊咬不放，對此民進黨基隆市議員張之豪表示「戰鬥藍要的是毀滅，不是成事。」

    張之豪在臉書PO文表示，雖然謝仍主張要降低基隆市的自付比，但他已經願意撥款成立基隆捷運專案辦公室，也要把捷運紛擾劃下句點，這點自己也同意謝國樑市長，無分朝野藍綠，只要是基隆人，都會一起努力幫助基隆減輕負擔，而不是「門都沒有」，這樣會讓基隆市會失去捷運建設、周邊開發與話語權，這對基隆市的損失才是難以估計的巨大。

    張之豪表示，雖然謝國樑想下「政治自虐兒」列車，但戰鬥藍才剛上車，正在四處流竄著帶風向，基隆捷運過去20年因為要負擔的比例高達五成甚至七成，但因為基隆沒錢所以後面常常不了了之，但這次中央補助額創歷史新高，基隆市負擔仍然在一成以下，對基隆來說是可負擔的，所以基隆捷運才來到了有史以來最接近成功的機會。

    張之豪指出，謝國樑市長不是笨蛋，所以他知道要適度收手，但國民黨，尤其是戰鬥藍，那可就是另一回事了。他們只想要鬥爭、詆毀、嗜血，他們來不是要成事的，他們是要滿足自己政治鬥爭的其樂無窮，他們要的是毀滅，不是成事。

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