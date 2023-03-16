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    里長、議長陸續赴中「交流」 基進：統戰破口開不完

    里長、國民黨議長陸續赴中「交流」！基進預警再不立法管管，統戰破口開不完。（記者王榮祥翻攝）

    里長、國民黨議長陸續赴中「交流」！基進預警再不立法管管，統戰破口開不完。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/16 08:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕近期有基層里長組團去中國接受招待，接著有退役軍人揪團赴中參加黃埔校慶，再來又有國民黨議長帶隊赴中交流，台灣基進高市議員張博洋強烈提醒，「地方包圍中央」的統戰老招正捲土重來！

    張博洋也向政府、立法機關喊話，無法可管、難道就不立法來管？呼籲政府應採取動作，趁還來得及之前，若一直沒人要修法來管，那統戰破口就會一直開不完。

    張博洋分析，越趨頻繁的交流，當然跟中國國台辦主任宋濤新官上任、急著做業績有很大關係，因為吃過恐嚇牌會幫本土陣營催票的虧，中共現在作法反而是趁著疫後大打交流牌，接著才會是下半年選前的經濟牌。

    比起過去「中共主動對台採取動作」，宋濤要的是營造台灣各界「爭相赴中」印象，一方面增加中國對台灣的重要性，也藉此釋放錯誤訊息給挺台國家，造成台灣與民主國家盟友之間的信任感破裂。

    他表示，陸委會在里長去中國交流時，說若違法將依法處理，現在層級升高到議長帶團，陸委會依然回應若違法將依法處理，講白了就是台灣根本沒有法律可以限制這些民代在敵國的出入境，遑論管到他們在對岸做了哪些行為。

    張博洋拿立委高金素梅舉例，2019年高金會見汪洋並達成五點統戰倡議，高金現在還是好端端的繼續領納稅錢發表促統言論，哪條法律可以約束？

    更麻煩的是，過去大家聽到統戰交流，第一個會想到一定國民黨，但上月的基層里長團去中國，有好幾位是民進黨籍，但法律根本沒規範，拿什麼法律來說他們錯？

    張博洋感慨，交流滲透無法可管，也沒人要修法來管，那統戰破口就會一直開不完，大選前，還會有多少民代等級的政治人物加入宋濤主導的兩岸交流潮呢？

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