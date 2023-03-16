國民黨議長見上海市委統戰部長 立委批：「國共唱和」已經不演了！

國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝（左）及議員一行人，近日組團前往中國上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通（右）會面。（翻攝邱奕勝臉書）

2023/03/16 07:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝及議員一行人，近日組團前往中國上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通會面。民進黨立委受訪質疑，共產黨和國民黨已經不演了，全世界都看得出來這是統戰，就只有國民黨執迷不悟。

據中國國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，此為中國疫情防控進入新階段後，上海市迎來的首個台灣縣市議會來訪。

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邱奕勝一行人除與上海市委統戰部長陳通見面外，也與上海市人大僑民宗委、靜安區、徐匯區、長寧區、普陀區、虹口區、楊浦區等中共官員，分別進行座談與交流。

對此，民進黨立委林楚茵批評，國民黨毫不避諱與統戰官員見面，自倒紅墨水也無所謂，顯示共產黨和國民黨已經不演了，中共赤裸裸要把台灣變成中國一部分，全世界都看得出來這是統戰，就只有國民黨執迷不悟。

民進黨立委張廖萬堅直指，中共對台主張一國兩制，地方議長具有民意機構的代表性，桃園議長去跟統戰官員交流，等於落入統戰圈套，會被中共形塑成台灣民意是接受一國兩制，非常不恰當。

民進黨立委賴瑞隆批，中共軍事恫嚇不斷，甚至要奪取我邦交國，奉勸國民黨不要再打著交流名義跟中共唱和；民進黨立委王美惠說，統戰部業務就是統戰，國民黨只是去被統戰，這不是正常交流。

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