綠營問國家關鍵時刻站哪一邊？ 高金素梅嘴巴說站在這一邊

無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢行政院長陳建仁時，因其使用簡報的8、9、11、12的圖表出現簡體字，遭民進黨批評。（資料照）

2023/03/15 19:40

〔記者王千豪／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢行政院長陳建仁時，因其使用簡報的8、9、11、12的圖表出現簡體字，遭民進黨質疑，中共給的稿子？並質問「當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？」對此，高金素梅今天回應，她會在站在中華民國這一邊，站在2300萬人民安危這一邊。

民進黨新聞部主任張志豪今天表示，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國的官員，離譜至極，強力質疑高金素梅是用中共給的質詢稿；張志豪還質問高金素梅，「這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？」

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對此，高金素梅今天透過影片回應，她說，總質詢的簡報檔案，都公布在臉書頁面上，大家可以自行去看，這份簡報檔案所引用的資料，有繁體字、簡體字、英文，如果民進黨認為資料引用了簡體字，就是意識形態、價值錯亂的話，那她引用美國智庫文章的字體是英文，難道她就是親美了嗎？況且，現在聯合國網站的中文，使用的也都是簡體字，難道聯合國也變成了意識形態、價值錯亂了嗎？

高金素梅指出，在她簡報裡面，所出現的簡體字資料，是有關日本和美國貿易摩擦的歷史，在這些頁面中的數據資料，她都註明了具體的出處，其中有美國國會圖書館、美國汽車協會、日本通產省工商業調查報告、美國半導體產業協會。

至於「當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？」高金素梅說，她會站在中華民國這一邊、站在2300萬人民安危的這一邊。她批評，陳建仁把她的總質詢內容說成是「疑美論」，她覺得不可思議，民主社會、意見多元，本來就是常態，台灣社會從什麼時候開始變成了一個「不可以懷疑美國」的社會了呢？

高金素梅強調，她是中華民國人民選舉出來的立委，當然負責任地表達人民的疑慮，質詢政府對美國一系列對台政策的態度，她希望政府能夠明確地做出說明，但陳建仁至今還沒有回答她的問題。

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