KMT議長會見上海市委統戰部長！陸委會：若違法將依法處理

國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝一行24人組團前往中國上海市進行4天訪問。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2023/03/15 20:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國兩會結束後，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝一行24人組團前往中國上海市進行4天訪問，並會見上海市委統戰部長陳通。立委今日痛批，國民黨不要再打著交流名義跟中共唱和，見統戰官員是要呼應統一嗎？陸委會強調，國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。

據中國國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，此為中國疫情防控進入新階段後，上海市迎來的首個台灣縣市議會來訪。

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邱奕勝等人先後走訪上海長寧區古北市民中心，體驗「走進人大」品牌活動；參訪台資企業禾新醫院、外灘燈光秀、 M50創意園、天安千樹、斜土路街道江南新村鄰里匯、上海國際時尚中心、復興島、張園、豫園等地。

參訪期間，邱奕勝一行除與上海市委常委、統戰部長陳通見面外，也與上海市人大僑民宗委、靜安區、徐匯區、長寧區、普陀區、虹口區、楊浦區等中共官員，分別進行座談與交流。

對此，陸委會表示，中共近日大力邀請台灣社團、宗教界、宮廟、基層民代與村里長等赴中交流，刻意安排拜會中共黨政高層人士，並藉機向我方人士強制促銷「堅持一中原則」、「推促和平統一」、「為民族復興貢獻」等統戰分化言論，其目的在擴大對外宣傳，向全世界偽造台灣民眾已呼應中共片面推動的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」、「統一協商」等形象。

陸委會提醒，國人從事兩岸交流仍應遵循政府政策與相關規範，避免在中共設置的政治前提與框架下進行，並恪守對等尊嚴原則，共同維護台灣最大利益，避免成為中共統戰宣傳的題材。

陸委會強調，依兩岸條例第33條之2規定，各級地方政府或地方立法機關非經內政部會商本會報請行政院同意，不得與中國地方機關締結同盟；另依同條例第33條之1規定，非經許可亦不得與中國黨、政、軍、具政治性機關（構）、團體等為任何形式的合作行為。國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。

民進黨立委賴瑞隆受訪痛批，中國對台文攻武嚇不斷，國民黨桃園市議長率隊跟上海統戰部門交流，是要營造台灣還是有人接受中共統一嗎？國民黨人士不斷配合習政權前往中國，還在跟中國唱和，無視中共軍事恫嚇，甚至要奪取我邦交國。

賴瑞隆指出，奉勸國民黨不要再打著交流名義跟中共唱和，黨主席朱立倫應該出來跟台灣人民說明，為何該黨桃園議長在上海跟統戰部門見面。

上海市委常委、統戰部長陳通。（翻攝上海市委辦公廳官網）

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