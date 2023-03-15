高金素梅「舔中事件簿」 基進議員嗆就是中國「在地協力者」

南市議員李宗霖整理高金素梅「舔中事件簿」，質疑她就是中國的「在地協力者」。（擷取自李宗霖臉書）

2023/03/15 19:06

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍立委高金素梅昨在立法院質詢時，質疑美國學人計畫是要操縱台灣政府，被陳揆駁斥是散播「疑美論」。台灣基進台南市議員李宗霖今天整理高金素梅「舔中事件簿」，強調會毀台的只有中國，質疑她就是中國的「在地協力者」。

李宗霖在臉書貼文說，昨天看到高金素梅在質詢台上的荒唐表現，破綻太多。他整理一些高金的資訊，包括2003年就讀北京中央民族大學。2008年參加北京奧運，高唱〈我們都是一家人〉。2009年與時任中共中央總書記胡錦濤會面。2009年為88水災向中國募款一億。2017年台大濺血事件，遭指「關切」台大出借場地給選秀節目「中國新歌聲」。2019年出席「兩岸關系與民族復興座談會」，與中國全國政協主席汪洋見面。

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李宗霖說，簡單來說，像高金素梅如此明目張膽出入中國、與高官見面，並且高唱統一言論的人，就是中國的「在地協力者」。這樣的人，沒有資格說要和平、要避戰。

他說，如何保衛台灣、捍衛民主、守護和平，他覺得美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）說的很貼切，「台灣必須成為豪豬，成為讓中國倒胃口的晚餐。」今天看到宏都拉斯總統宣布要跟中國建交，中國從內到外動作頻頻，台灣人真的要看清楚啊！

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