退役軍人赴中參加黃埔校慶 民團：恐讓中國誤判台灣抵抗意志

台灣國家聯盟說，從2016年國民黨立委吳斯懷（見圖）等退將組團到中國，在習近平面前集體立正聽訓之後，在退伍軍人社團中，這類的「自發性活動」已非罕見。（資料照）

2023/03/15 16:33

〔記者王千豪／台北報導〕陸軍官校遷台已逾70年，卻有退伍軍人社團號召500名軍校校友，赴中國參加黃埔建軍99週年活動。對此，台灣國家聯盟今天發聲明說，這些退役軍、將官的如此作為，長期下來會讓中國誤判台灣的抵抗意志，從而增加台海爆發戰爭的風險。

台灣國家聯盟說，從2016年國民黨立委吳斯懷等退將組團到中國，在中國國家主席習近平面前集體立正聽訓之後，在退伍軍人社團中，這類的「自發性活動」已非罕見。自詡「教忠教孝」，「捍衛中華民國」的黃埔校友，卻屢屢自發性組團赴中國表忠，儼然成為另類的黃埔傳統。

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台灣國家聯盟感嘆，難怪日本媒體會有台灣退役軍官前往中國出賣情報的專題報導，甚至直言「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。這些退役軍、將官的如此作為，長期下來會讓中國誤判台灣的抵抗意志，從而增加台海爆發戰爭的風險。

台灣國家聯盟認為，軍方過去長期受黨國思想宰制，在大中華意識的桎梏下，無法認同台灣作為主權國家獨立存在的現實，許多黃埔校友的國家認同位階上，對於中華人民共和國（中國）的認同更甚於台灣。因此，他們往往以「反台獨」的「大義名分」，合理化自身「親中賣台」的行為，進而自甘淪為中國的在地協力者。

台灣國家聯盟嚴正呼籲，政府應正視退伍軍人社團淪為中國在地協力者的危機，採取積極的手段介入，並主動深入全面查察相關社團，以反滲透法查處這些中國的在地協力者。他們更強烈建議，民進黨政府及立委應積極修法，對於假借任何名義前往中國表忠的退將及除役軍官，皆應取消終身俸或退休俸。

台灣國家聯盟強調，台灣人民經過長久的奮鬥，付出許多的犧牲，終於爭取到民主與自由，他們固然不能接受政府以國家之名，侵害個人的自由，但也不能任由有心人假自由之名，勾串外賊，顛覆民主，出賣台灣，「攘外需先安內，外賊謀我日急之時，政府更應為所當為，清除家賊」。

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