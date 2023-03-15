與大學生「詩」說台灣民主 游錫堃：防衛意志才是最好的國防

立法院院長游錫堃今天應邀到虎尾科技大學以「詩說台灣民主路」為題與青年學子分享台灣民主源流。（記者黃淑莉攝）

2023/03/15 16:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院長游錫堃今天（15日）下午到虎尾科技大學，以「詩說台灣民主路」為題，透過詩與青年學子分享台灣民主歷程，游錫堃指出，藉由吟誦當時期文人漢詩，傳承本土語言，也透過當年武裝抗日找回台灣精神，並讓大家意識到防衛意志是最好的國防。

配合高等教育深耕計畫，虎科大今年起開設「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」系列，預計邀請本土語文各領域專家學者，包括閩南語、客語、原住民族語、手語等大師與重要文藝大師及文化保持者到校與學生交流，今天第一場邀請立法院長游錫堃，吸引約300名師生參與。

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游錫堃指出，台灣的民主是很多先賢流血、流淚累積，台灣第一場政治結社在1923年至今剛好百年，他今天先從1895年日本接收台灣，台灣民眾武裝抗日講起，接著談到百年來台灣民主過程，包括期間遭遇很多挫折及6件重要政治結社。

游錫堃表示，透過這場演講讓大家知道台灣民主源流、傳承本土語言、豐富文學修養及深化歷史知識，並找回台灣精神，且能意識到防衛意志是最好的國防。

游錫堃說，俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭本想要1週速戰速決，但至今1年多，以台灣話來說是「哽住」（吞不進、吐不出），我們也要用這樣來警告中國習近平，不要輕易對台灣動武，台灣會讓習「哽住」，像普廷這樣淒慘。

立法院長游錫堃贈送虎尾科技大學校長張信良及校方2本著作。（記者黃淑莉攝）

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