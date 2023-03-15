台美密切難想像 黃志芳看「疑美論」:別貼標籤

外貿協會董事長黃志芳。（資料照）

2023/03/15 15:20

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會董事長、前外交部長黃志芳今（15）接受齊有此理節目專訪，他指出，台灣與美國友好密切程度是過去無法想像，外交本身是微妙、精細的互動與運作，近期「疑美論」等標籤化的言論並不妥。

黃志芳表示，外交講究的是利益，從國家利益角度看待，目前美國、台灣關係是最密切友好，要想的是爭取最大國家利益。他提到，世界局勢變動，是過去難以想像，90年代美中積極交往、全力發展，台美官員互動會有很多限制，現在的密切程度更是「當年無法想像」。

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他指出，2018年地緣政治翻轉，對台灣是很有利的契機，而每個國家都是從國家利益決定政策，美國、台灣、世界各國都是，「沒有疑不疑美的問題」。

黃志芳強調，台灣要考慮的是當趨勢已經翻轉，未來20年趨勢會如何發展，美國會從自己的國家利益做決定，我國要如何在趨勢翻轉的20年，爭取台灣最大利益。

黃志芳也提到，他學生時代最崇拜的外交家是前中國總理周恩來，對於當今中國的「戰狼外交」若是讓周恩來地下有知，恐會氣到七孔生煙。

黃志芳表示，周恩來的特色是「手段之柔軟，統戰之厲害」，各國政要佩服、極度推崇，當時的風格並不是共產強權國，外交手段非常柔軟，與當今中共的戰狼外交手段檔次不知道差多少。

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