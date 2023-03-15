為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美密切難想像 黃志芳看「疑美論」:別貼標籤

    外貿協會董事長黃志芳。（資料照）

    外貿協會董事長黃志芳。（資料照）

    2023/03/15 15:20

    〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會董事長、前外交部長黃志芳今（15）接受齊有此理節目專訪，他指出，台灣與美國友好密切程度是過去無法想像，外交本身是微妙、精細的互動與運作，近期「疑美論」等標籤化的言論並不妥。

    黃志芳表示，外交講究的是利益，從國家利益角度看待，目前美國、台灣關係是最密切友好，要想的是爭取最大國家利益。他提到，世界局勢變動，是過去難以想像，90年代美中積極交往、全力發展，台美官員互動會有很多限制，現在的密切程度更是「當年無法想像」。

    他指出，2018年地緣政治翻轉，對台灣是很有利的契機，而每個國家都是從國家利益決定政策，美國、台灣、世界各國都是，「沒有疑不疑美的問題」。

    黃志芳強調，台灣要考慮的是當趨勢已經翻轉，未來20年趨勢會如何發展，美國會從自己的國家利益做決定，我國要如何在趨勢翻轉的20年，爭取台灣最大利益。

    黃志芳也提到，他學生時代最崇拜的外交家是前中國總理周恩來，對於當今中國的「戰狼外交」若是讓周恩來地下有知，恐會氣到七孔生煙。

    黃志芳表示，周恩來的特色是「手段之柔軟，統戰之厲害」，各國政要佩服、極度推崇，當時的風格並不是共產強權國，外交手段非常柔軟，與當今中共的戰狼外交手段檔次不知道差多少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    在台布戰術核武？ 學者：美國不太可能採納
    2023/03/13 12:48

    在台布戰術核武？ 學者：美國不太可能採納
    疑美假訊息無所不在 外交部籲國人勿輕信轉傳
    2023/03/09 13:29

    疑美假訊息無所不在 外交部籲國人勿輕信轉傳

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    美西維州與蕭美琴簽署交換教師協議 透過台灣引入更多中文師資
    2023/03/02 19:39

    美西維州與蕭美琴簽署交換教師協議 透過台灣引入更多中文師資
    挺台再加碼！美眾院外委會通過3法案 授權禁TikTok、支持台灣入ICAO
    2023/03/02 06:34

    挺台再加碼！美眾院外委會通過3法案 授權禁TikTok、支持台灣入ICAO

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    阻中犯台 美眾院金融委員會通過3項挺台法案
    2023/03/01 07:14

    阻中犯台 美眾院金融委員會通過3項挺台法案
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播