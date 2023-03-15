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    蔡培慧20日領表爭取連任立委 南投第一選區蔡銘軒、葉仁創表態參選

    南投第二選區立委蔡培慧已決定爭取黨內立委提名連任，將在20日領表。（記者陳鳳麗攝）

    南投第二選區立委蔡培慧已決定爭取黨內立委提名連任，將在20日領表。（記者陳鳳麗攝）

    2023/03/15 13:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投第二選區立委蔡培慧，13日就職已表態爭取民進黨提名連任，今天則已決定20日領表，第一選區有縣黨部主委蔡銘軒、前縣議員葉仁創要領表登記，蔡、葉都說，民進黨內需要大團結，除立委選舉賣力，不管誰出線都會全力支持，同時也要讓黨內總統提名人選得票數得到最大值。

    本週一宣誓就職南投縣第二選區立委的蔡培慧，當天下午就上工與環保署開會，請中央協助南投縣垃圾外運和縣內垃圾減量，而她在立法院也強調，8個月任期要當4年用，並且爭取黨內提名連任。

    蔡培慧今天表示，黨內立委初選領表、登記從20日展開，她會在20日領表，23日辦理登記，求黨內的支持，團結一致，爭取鄉親的選票，讓她繼續做好服務工作，讓南投更好。

    民進黨第二選區有蔡培慧表態登記黨內初選，第一選區烏溪線6鄉鎮，則已有現任縣黨部主委的縣議員蔡銘軒，以及前埔里區縣議員葉仁創表態參選，兩人今天也都說，會在20日去領表，再擇吉日登記。

    葉仁創表示，對民進黨而言，代表參選第一選區立委的人選，要面對連任多屆的藍營現任立委馬文君，都是一場非常艱困的選戰，但不管如何都要團結，不只為立委選舉認真一戰，同時也全力拉抬民黨進的總統參選人，讓得票達到最大值。

    南投縣第一選區國、民黨兩黨參選的人選已曝光，而無黨籍現任草屯鎮代林金潭，目前也表態要參選，並且印好名片展開拜訪行動。已連任3屆草屯鎮代的林金潭，選舉方式獨樹一格，都是自己騎機車沿路廣播宣傳，以戴斗笠的農夫形象，及當鎮代認真服務來贏得認同，此次打算更上一樓。

    前南投縣議員葉仁創，也要在20日領表角逐民進黨第一選區立委提名。（葉仁創提供）

    前南投縣議員葉仁創，也要在20日領表角逐民進黨第一選區立委提名。（葉仁創提供）

    民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒也將在20日領表，爭取南投縣第一選區立委提名。（蔡銘軒提供）

    民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒也將在20日領表，爭取南投縣第一選區立委提名。（蔡銘軒提供）

    連任三屆草屯鎮民代表的林金潭，以戴斗笠農夫形象選舉而讓民眾印象深刻，最近也表態要參選南投縣第一選區的立委，名片都已印好並展開拜訪。（記者陳鳳麗攝）

    連任三屆草屯鎮民代表的林金潭，以戴斗笠農夫形象選舉而讓民眾印象深刻，最近也表態要參選南投縣第一選區的立委，名片都已印好並展開拜訪。（記者陳鳳麗攝）

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