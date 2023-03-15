宏都拉斯恐與台灣斷交？綠委：中國打壓將掀國際憤怒

宏都拉斯總統卡蕬楚今在推特上表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。（路透，本報合成）

2023/03/15 11:09

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）宣布，她已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。對此，民進黨立委趙天麟今（15）日直言，情況相當嚴峻，中國對我國外交打壓不遺餘力，特別是習近平第三任國家主席連任後，竟藉此繼續攻擊打壓台灣，相信會引起國際社會更大憤怒。

卡蕬楚早在2021年總統大選曾表態，若當選將與我國斷交、並與中國建交。她去年1月就職成為宏國首位女總統，副總統賴清德當時以總統特使身份出訪，參加宏國總統就職典禮，而卡蕬楚更公開表態盼兩國能繼續維持邦誼。

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針對台宏斷交的可能性，趙天麟受訪坦言，這樣的情況相當嚴峻，若內容屬實，代表是強烈意識，包含美國、台灣在內等理念相近國家，不斷針對邦交國努力，在正式建交和斷交之前，希望外交部做最後的努力，把握最後一分機會鞏固邦誼。

恰巧，民進黨主席賴清德今日登記黨內總統初選，引發外界揣測。趙天麟回應，中國會發揮多重效益，對台灣做最大的打擊，不知道是否刻意在賴清德登記初選這天這樣做，但這些作為只會激起台灣團結跟支持，若中國試圖藉這樣的政治效力對付賴清德、最具有團結台灣能力的人，凸顯中國是不負責任大國、介入其他國家內政惡行再添一樁。

民進黨立委羅致政則指出，這是一個很大的警訊，作為一個國家元首如此宣示，我國很擔心是中國跟宏都拉斯建交的前兆，還是要做最後努力挽回邦交國心意。

羅致政說，中國對台灣外交的打壓沒有停止過，看不到的是外交人員做很多努力鞏固邦交國，台灣一方面要爭取新的邦交國，外交的攻防是必要努力的方向，對岸挖牆腳的作為很多是看不到的，第一線外交人員非常辛苦。

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