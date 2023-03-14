立委選戰傳「一人卡五洞」 何博文不忍了：適可而止

前新北市議員何博文尚未決定投入哪一個立委選區，地方盛傳「一人卡五洞」，他駁斥是不實謠言，呼籲「適可而止」。（何博文提供）

2023/03/14 22:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市議員何博文去年放棄競選連任，有意轉戰立委，但尚未決定投入哪一個選區，地方盛傳何博文「一人卡五洞」。對此，何博文表示，因顧念黨內和諧，至今保持彈性，靜候黨內協調，卻遭抹黑、夾殺，呼籲「一切適可而止」。

2020年民進黨區域立委初選，時任議員的何博文原本鎖定板橋西區，挑戰爭取連任的蘇系立委張宏陸，因蔡英文總統等府院高層人士出面協調，何博文顧及黨內團結才忍痛退出；去年九合一大選，何博文無預警宣布放棄競選連任，交棒給子弟兵、現任新北市議員黃淑君，宣示將投入立委選戰，展現破釜沉舟的決心。

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由於何博文尚未決定立委選區，地方傳出「一人卡五洞」的攻擊耳語，包含板橋東區、板橋西區、三重區、淡水區以及不分區，都是選項之一。近期民進黨板橋東、西區現任立委羅致政、張宏陸，共同懸掛「作伙顧板橋」看板，被解讀「卡何」意味濃厚。

何博文今晚在臉書表示，「除非沒本事，否則人在江湖走，哪有不挨刀？」太多網軍誣蔑抹黑、坊間流言中傷，他始終選擇與人為善、一笑置之。他想進軍國會為人民做事，是早已公開的事實，因此提早宣布放棄議員連任，不落跑、不腳踏雙船，同時栽培優秀年輕人接班。

何博文提及，早期在媒體因民進黨徵召參選立委，到上屆立委初選忍讓退出，他都是顧全大局的人。這次爭取立委提名，原可早早宣布選區、全力衝刺，同樣因顧念黨內和諧，至今保持彈性，不願意破壞任何可能創造雙贏的機會，靜候黨內協調。

他感慨說，這樣的善意與低調，卻一再遭莫須有的抹黑、夾殺，連「一人卡五洞」惡毒攻擊的傳言都說得出口，讓人深感遺憾。

何博文強調，爭取立委提名始終光明磊落、坦坦蕩蕩，能雙贏最好，否則也希望是君子之爭，一切適可而止，「為團結，我會當沒事」，自己不求戰，但從不畏戰。

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