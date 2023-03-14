吳斯懷挺退軍赴中參加黃埔校慶 王定宇：對中共統戰裝沒看見？

國民黨立委吳斯懷昨受訪表示，事情根本沒有那麼複雜，並反問「我們有什麼好怕中共統戰」。（資料照）

2023/03/14 16:59

〔記者陳政宇／台北報導〕近日多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，前往中國參加黃埔建校99週年活動，國民黨立委吳斯懷則高喊「我們有什麼好怕中共統戰」。對此，民進黨立委王定宇今（14）日諷刺地說，吳對中共統戰威脅、國家尊嚴裝沒看見，還去聽中國國家主席習近平訓話，「去！怎麼不去！」

退伍軍人組團赴中參加黃埔校慶，引發質疑。針對吳斯懷的說法，王定宇透過臉書直言，「是啊，為什麼不支持去」自己跑去聽習近平訓話，都能得到中國國民黨安排不分區立委了，國家尊嚴、中共威脅、軍人武德、中共統戰，這些只要裝作沒看見，就通通不存在了。

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王定宇提到，我國2019年7月3日完成修法，明定高階官員、退休將領不得參與中國黨政軍及相關活動，違反者最高將免除退休給與，吳斯懷應該一併當作沒看到了，但法律可不是當作沒看到就不存在。

立院民進黨團幹事長鄭運鵬也說，吳斯懷可以說一下，這些國民黨黃復興退將，哪一位是當年在中國黃埔軍校受訓、在操場跑步過的？邀請的中國官方哪一位和你們有同窗情誼？

鄭運鵬強調，當年被中國共產黨佔領的黃埔軍校校址、被中共打敗的中國國民黨，已經與這一代退將毫無牽連，如果要交流的話就去參加國共論壇，硬要找個校慶理由去中國，只是凸顯無條件、無尊嚴親中的心虛而已。

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