問官員「覺得我穿得漂亮請舉手」被酸爆 黃瓊慧反駁：斷章取義

民進黨桃園市議員黃瓊慧近日在市議會臨時會的一段影片，詢問官員「請問各位局處首長，我今天穿這樣可以嗎？覺得我漂亮的舉手」，言論引發網友討論，黃瓊慧反駁根本斷章取義。（擷取自桃園市議會錄影畫面）

2023/03/14 14:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「鄉民女神」稱號的民進黨籍桃園市議員黃瓊慧，近日在市議會臨時會的一段影片被網友截取上傳PTT，內容為「請問各位局處首長，我今天穿這樣可以嗎？覺得我漂亮的舉手」，遭網友砲轟此番言論根本是「大花瓶」；對此，黃瓊慧在臉書發文反駁，根本是斷章取義。

黃瓊慧指出，當天她會故意提問局處首長自己穿得漂不漂亮、覺得漂亮的請舉手，其實這只是為了埋梗，目的是要帶出前一天，桃園市副市長王明鉅的秘書違法拍攝他們在議會內非質詢的時間，還上傳群組帶風向「議員不在座位上、不認真質詢」，她擔心當天又會被偷拍才會如此詢問，用意在反酸桃市府官員，畢竟誰會知道下一秒又被放在哪個網路社群裡被人家品頭論足。

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黃瓊慧指出，近來她對桃園神社議題勇於發聲，卻陸續被藍營側翼大量製作梗圖以及放大她在議會裡非質詢期間的發言，她認為她關心桃園神社未來發展，已經得罪不同立場陣營，他們正利用網路對她個人發動人身攻擊，但她身為議員，在議會表達意見是她的權利、為爭取民眾權益發聲更是她的義務，不會因為擔心側翼攻擊而不敢說話。

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