民團、林淑芬籲政院正視蛋雞產業落後 需革新政策非僅砸錢

台灣動物社會研究會今與民進黨立委林淑芬（左一）共同舉行記者會，呼籲行政院正視台灣蛋雞產業落後的系統問題。（記者謝君臨攝）

2023/03/14 14:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對政府解決蛋荒策略，台灣動物社會研究會今（14）日與民進黨立委林淑芬共同舉行記者會，呼籲行政院正視台灣蛋雞產業落後的系統問題，包括仍有8成以落後的「格子籠」飼養、專業技能不足等，需有大破大立的革新政策，而非只是砸錢「遮蓋問題」，卻未正視「落後的飼養系統」才是根本問題。

研究會執行長朱增宏表示，台灣雞蛋8成多以傳統的「格子籠」飼養，母雞完全沒有活動空間，動物長期處於緊迫狀態、疫病抵抗力差。且農委會至今仍允許蛋農以殘酷的「強迫換羽」方式調節蛋量、從業人口老化、飼養專業不足，蛋雞產業升級亟需對症下藥。研究會提出4項民間版蛋雞產業升級政策建議。

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朱增宏說，首先，特別預算「禽舍改建升級計畫」補助對象，應以農委會「雞蛋友善生產系統定義及指南」為依歸，建立各地蛋雞友善飼養示範場。其次，訂定10年升級計劃，檢討畜禽登記管理辦法等相關法規，移除畜牧業硬體升級的障礙，獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。

朱增宏指出，第三，修訂「畜牧場主要設施設置標準」，立刻禁止新增建「格子籠」飼養系統，並配合中長期升級計畫，逐步淘汰格子籠。最後，加強友善畜禽養殖科研與教育，導引青年投入，提升畜牧管理專業。

研究員寸舫筑表示，根據聯合國糧農組織（FAO）2021年統計，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣則是190顆，產蛋率只有52%，遠低於全球多數國家。小小島嶼人口沒有增長，蛋雞越養越多卻還是缺蛋。且雞糞污染、去處更是頭痛問題，讓蛋雞場始終是鄰避設施。

此外，寸舫筑進一步指出，6成以上傳統蛋農超過60歲，無力跟上現代化的專業飼養技能。惡劣的養雞場環境讓青年怯步，導致產業人才短缺、快速凋零，政府若不訂定10年轉型計畫帶領升級，再多補助都只是讓體質虛弱的產業更加惡化，更落後國際！

林淑芬則說，農委會即使10.5億的禽舍補助都以蛋農為對象，最多也只能補助200棟，僅占蛋雞畜牧場的1/10。且拿人民納稅錢補助落後的飼養系統，有失職責！她要求農委會禽舍改建補助以「雞蛋友善生產系統定義及指南」所定最低飼養面積，每隻蛋雞至少要有750平方公分為標準，帶動國內蛋雞產業提升轉型。

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