捷克眾議長訪台倒數 商會宣布破百人參團創紀錄

捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）3月下旬將率大型商務代表團訪台。（取自艾達莫娃臉書）

2023/03/14 10:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月下旬將率大型商務代表團訪台。捷克台灣商會今天表示，代表團將超過100人，是捷克民主史上的最大規模訪台團。捷克工業聯合會主席哈納克（Jaroslav Hanak）和捷克台灣商會會長迪維斯 （Pavel Divis）將一同參與，參團企業代表則來自奈米技術、電動汽車、半導體、醫療保健創新、人工智慧、循環經濟、智慧城市、ICT 和能源領域等。

捷台商會說明，眾院議長等近50名參與者將搭乘政府專機，先訪問韓國，然後到訪台灣。另有50餘家企業代表將乘坐商業航班，屆時一同抵台展開訪問。

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捷台商會會長迪維斯說，世界各地的生產和供應鏈都在重新調整，烏克蘭的衝突進一步加劇此過程。捷克與台灣的關係不斷加深，加上即將訪台的商業代表團，「我們看到了新的驅動力和絕佳機會」。

捷台商會聯合創始人兼主任瑞絲柯娃 （Alice Rezkova） 說，今年眾議長的訪問之所以吸引創紀錄的關注和興趣，是建立在以往訪問成功的基礎上。 商會在選擇參與者時，致力於將最多樣化的公司和企業群體帶到台灣。代表團訪台期間，商會將於3月26日在開設快閃店，向台灣市場介紹捷克品牌和產品，這是測試當地市場潛力的最好機會。

訪團在台期間活動滿檔，包括舉行「捷克-台灣中心」成立儀式、參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。智慧城市展是太平洋地區ICT盛會。捷克館將由艾達莫娃揭幕；捷克館關注智慧醫療、人工智慧、智慧教育、綠色能源和循環經濟，捷克企業代表將利用這次機會展示能力。商會還將於 3 月 25 日至 26 日舉辦亞洲首屆捷克黑克松（ Ideathon：Dumplings Hack 1.0.1. ），這將涉及捷克和台灣的新創公司。

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