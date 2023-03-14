「一則Line價值500萬」 鄭丞傑曝曹興誠慷慨解囊

醫師鄭丞傑目前身兼國際外科學會中華民國總會理事長。（圖擷自臉書）

2023/03/14 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠關心台灣，經常以實際行動支持，醫師鄭丞傑透露，國際外科學會（ICS）中華民國總會設立的展覽廳需要數位更新，需要500萬元資金，他發了一則私訊求助，沒想到曹興誠大方回應，直接捐500萬，讓他十分感動。

鄭丞傑開頭表示「真是難以置信，我的一則Line訊息價值500萬元」，他在2021年12月成為87年來第一位婦產科醫師出身的國際外科學會中華民國總會理事長，該學會是1935年成立於瑞士日內瓦，總部設在美國芝加哥，主要任務為國際外科系醫師交流、國際外科義診、培訓發展中國家的外科醫師等。

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鄭丞傑指出，中華民國自1944年起即是會員國，一開始會籍名稱是「China」，後來改為「Taiwan」，中共後來也入會，並透過各種方施打壓，要求「Taiwan」改成「Taiwan, China」，ICS是世界衛生組織（WHO）承認的極少數非政府組織之一，因此外交部也非常重視。

ICS在芝加哥設有1個國際外科博物館，該博物館曾被CNN評為美國十大醫學博物館之一，11年前當時的ICS中華民國總會理事長關皚麗教授努力爭取到一個空間設立台灣展覽廳，向國際展現台灣的醫療成就和對國際的貢獻，去年外交部NGO委員會建議更新內容，鄭丞傑認為，除了更新內容外，也要數位化，未來才能方便遠距更新內容，也減少舟車勞頓的成本。

鄭丞傑表示，但找專家評估與廠商估價，要更新這些內容需要500萬元，如果全部採用最新的可撓式面板，則要800萬元以上，這一筆經費來源讓他非常苦惱，直到2月22日應外交部之邀出席NGO新春茶會前，隨手發個訊息給曹興誠，詢問有無推薦的關心台灣國際外交空間的企業家，沒想到，4分鐘後曹興誠直接爽快答應獨力認捐這500萬元。

鄭丞傑說，曹興誠大概是知道這計畫是為台灣打拚的好事，萬事俱備只欠東風，便決定慷慨解囊，醫學會的秘書3月7日通知他500萬元已經入帳了，「有些人懷疑曹董是不是真的那麼慷慨解囊，我是一點都不懷疑的，感謝曹董對我的信任，敬佩曹董對台灣的愛」。

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