林姿妙與宜蘭縣府官員涉弊出庭 確認7大爭點

林姿妙到宜蘭地院出庭應訊。（記者江志雄攝）

2023/03/13 14:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙等人涉貪污弊案，宜蘭地方法院今（13日）、明（14日）召開第2次準備程序庭，確認爭點，未來於審理庭逐一釐清。今天共13名被告到庭，全交由辯護律師發言，未進行意見表達。

護航不法利益（1558地號免徵土地增值稅112萬元）以換取2020總統立委大選韓國瑜、呂國華競總土地（98地號）一案，被告達10人，包含林姿妙、女兒林羿伶、時任建設處長吳朝琴、時任農業處長康立和、財稅局長盧天龍、時任農業處農務科長吳東原、建設處都市計畫科長龍非池、前宜蘭縣商業會理事長（地主）陳正勳、前縣議員（地主）劉石純、兆峰實業公司負責人林錫欽。除了康立和安排明天出庭，其餘9人今皆到場。

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林錫欽請求認罪協商，當場獲檢方同意，法官表示，會將兩方意見列入紀錄，經合議庭同意即可；陳正勳僅承認偽造文書，其他罪嫌不認罪；其餘7人全都不認罪。

庭上確認此案7大爭點，未來於審理庭逐一釐清：林姿妙等人是否知道1558地號土方流向證明造假？是否知道1558地號未在2016年改正完成，並同意撤銷列管，使陳正勳維持免課土增稅？是否因免課土增稅，而讓地主陳正勳應允無償提供98地號給林姿妙，作為競總使用？林姿妙是否知悉跨局處討論1558地號會議一事？

吳朝琴是否指導陳正勳偽造土石流項證明書？吳東原是否指導陳正勳製作土石流項證明書？1558地號未撤銷列管前，是否得認定農用而核發農地證明，而未撤銷列管前，能否以該土地農用為由，不予課徵土增稅？

吳東原主張，去年1月12日打完疫苗，身體相當不適，隔天清晨6點多卻遭搜索，並一路被帶去履勘、製作筆錄、複訊至14日，長達近30小時，應訊期間狂打哈欠、揉眼睛，全被記載在筆錄，加上廉詢期間，多次摔卷、拍桌，並威嚇被告「你不要再跟我鬧」、「閃問題」等語，屬不正訊問，因此其供述不具證據能力；劉石純的辯護律師還提出，其他被告都有類似問題，主張所有供述都不具證據能力。

吳東原等人另希望函調宜蘭市公所、羅東鎮公所核發農業使用證明書的案例資料，以呈現各機關認定農地農用標準和慣例，但檢方認為，這些資料與本案無關，受命法官說，各案情況不同，難以比擬，辯方也難以證明，這些資料全部合法，但會把意見列入筆錄，經合議庭討論後，決議是否採納。

此外，今天開庭內容，還有時任經建課長趙竑勳、課員黃耀智涉「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」，以及時任縣府建設處代理處長黃志良、建築管理科長林志揚涉「違法核准延長使用98地號臨時性建築物」案，4人皆否認有罪。另，林姿妙與其助理所涉特殊洗錢，以及林姿妙涉嫌財產來源不明，明天上午9點50分開準備程序庭。

宜蘭縣長林姿妙等共13人，今以被告身分，赴宜蘭地方法院出庭。（記者蔡昀容攝）

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