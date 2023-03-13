國民黨團要提3項修法 促企業加薪

國民黨立法院黨團13日召開「溫暖堅韌內閣？民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會，總召曾銘宗（右二）、書記長謝衣鳯（左二）、立委費鴻泰（左一）、賴士葆（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2023/03/13 14:13

〔記者林良昇／台北報導〕因應低薪問題，立法院國民黨團總召曾銘宗今天表示，將提出「公司法」、「證券交易法」、「中小企業法展條例」等修法，幫助受薪者加薪，經濟成果全民共享，國民黨團書記長謝衣鳯說，低薪問題是國安問題，如果蔡政府沒有辦法解決，那就讓國民黨團來解決。

立院國民黨團今召開記者會，宣布將提出修法，促進民間企業加薪，解決低薪問題，曾銘宗表示，蔡英文總統2017年12月28日承諾2018年解決低薪問題，不改善對不起年輕人，當時的行政院長賴清德僅在2018年5月14日召開「我國薪資現況、低薪研究及對策」記者會，之後就沒有下文。

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曾銘宗指出，考量通膨因素，幾年來薪資幾乎沒成長，近2年實質薪資還呈現負成長。因為從過去經濟成長來看，經濟發展成果，是老闆分得更多，員工更少，分配不公平。

立院國民黨團書記長謝衣鳯表示，根據主計總處統計，2022年受雇者每月主要工作經常性收入，在914.6萬名受雇者當中，有59%的人月薪不到4萬元，再根據主計總處公布歷年工業及服務業受雇員工人數與薪資統計，2013年實質薪資為40922元，到了2022年41357元，增加幅度連每天吃一顆雞蛋都不夠。

國民黨團表示，蔡政府對改善低薪問題消極不作為，因此黨團主動提出「公司法」、「證券交易法」及「中小企業發展條例」等3項修法草案，呼籲民進黨立委一起支持，改善國內低薪狀況。

國民黨團將提「公司法」第235-1條第二項修正草案，「前章程明定應分派員工酬勞之當年度獲利狀況之定額或比率，不得低於同業平均加薪比率。」謝衣鳯指出，此項修法草案將影響160萬家公司，當公司獲利之後，明定加薪比率，不得低於同業加薪比率。

立委費鴻泰說，國民黨團提出「證券交易法」第14條修正草案，應揭露公司薪資報酬政策，全體員工平均數、中位數和調整情形，去識別化後的董監事個別酬勞，上市櫃公司年後盈餘撥一定比例為員工加薪。費也說，目前上市櫃公司都是提撥千分之二做為員工加薪，他將建議提高10倍，提撥百分之二。

立委賴士葆表示，他提出的「中小企業發展條例」第36-2條修法草案，鼓勵中小企對員工加薪，加薪部分扣抵費用從130%，提高到200%，對24歲以下年輕人加薪，將提高到220%。

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