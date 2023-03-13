王建煊、宋楚瑜都想角逐大位？ 她潑冷水：不是喊喊就能選

聽聞王建煊和宋楚瑜都有意參選總統，黃光芹忍不住跳出來潑冷水。（資料照）

2023/03/13 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕前監察院長王建煊日前宣布參選2024總統大選，過去多次出線角逐總統大位的親民黨主席宋楚瑜也傳有意投入選舉。對此，媒體人黃光芹忍不住潑冷水：「不是喊喊，就可以選總統！」

王建煊本月8日宣布參選總統，主張「和平統一救台灣」，引發輿論熱議。此外，宋楚瑜12日接受媒體採訪時，被問及2024大選一事，也不把話說死，表示年齡不是問題，似是有意再出線角逐大位。不過「總統副總統選舉罷免法」對成為候選人有不少規定。

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黃光芹12日晚間透過臉書直言，「不是喊喊，就可以選總統！正、副總統候選人，若由政黨推薦，必須符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，所推薦候選人得票數的總和，達該次選舉有效票總和5%以上者，才可以直接推薦。若是自行參選，則必須取得最近一次立法委員選舉人總數1.5%之公民連署，才得以登記為總統、副總統候選人。」

黃光芹表示，「照這個高門檻，不管是前監察院長王建煊，或是親民黨主席宋楚瑜，可能被阻絕於門外，絕對不是因為年紀，而是因為門檻太高。最終可能只是志在參選，而無法取得參選門票。」

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