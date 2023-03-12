基捷經費分攤挨批「林部長打臉林市長」 林右昌：斷章取義

謝國樑日前公布公文，指內政部長林右昌（右）擔任市長時稱基隆捷運應由中央負擔建設，如今卻要求地方負擔3倍經費，充滿矛盾。林右昌今晚受訪駁斥，這是不知前因後果的斷章取義，不了解前人的用心良苦。（資料照）

2023/03/12 23:11

〔記者陳心瑜／台北報導〕基隆市長謝國樑日前批基隆市府分攤費用暴增3倍、從17.7億增加到53.86億，謝國樑日前並公布公文，指內政部長林右昌擔任市長時稱基隆捷運應由中央負擔建設，如今卻要求地方負擔3倍經費，充滿矛盾。林右昌今（12日）晚受訪駁斥，這是不知前因後果的斷章取義，不了解前人的用心良苦。

謝國樑與林右昌近日因基隆捷運經費分攤比例隔空交火，謝國樑日前也公布一份公文，指前市長林右昌發文給行政院國發會，認為基隆捷運應由中央負擔建設、開發、營運階段費用，日前卻說「沒有不用付錢的」，媒體近日報導並批評「林部長打臉林市長」。

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林右昌指出，交通部目前計劃內容，在基隆段，中央負擔80.5％，基隆市負擔19.5％；如果以基隆捷運全段經費計算，基隆負擔經費大約只佔總經費7.7％。現在雙北都沒意見，合理的負擔是需要的，不可能不出錢，當然基隆財政不比雙北，但大家可以一起努力來為基隆降低負擔。

林右昌指出，「有聽到謝市長說在基隆財政許可下願意來負擔建設經費，這樣的立場值得肯定，我也願意把一些解決的意見提供謝市長参考。」他並表示，基隆捷運好不容易突破萬難，通過第一階段環境影響評估，綜合規劃也即將完成，大家要好好珍惜。

林右昌表示，過去8年民進黨政府對基隆捷運的最優支持，就是考慮到基隆是首都圈內唯一不是直轄市的城市，該公文剛好證明林右昌過去擔任市長時是如何站在國土規劃與區域發展高度提出論述，才能為基隆爭取到這麼高比例的支持。

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