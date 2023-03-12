聖露西亞外長第4度訪台 蔡總統14日接見

聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）將第四度訪台，蔡英文總統14日上午接見。 （取自臉書）

2023/03/12 16:21

〔記者陳昀、呂伊萱／台北報導〕總統府發言人Kolas Yotaka今表示，總統府誠摯歡迎我國友邦聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團來台，此次為包提斯第四度訪台，蔡英文總統14日上午將於總統府接見。

Kolas表示，包提斯多次聲援台灣有意義參與聯合國各組織，此次為闊別8年後第四度訪台。訪台期間將與我法務部蔡清祥部長共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

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Kolas表示，我國與聖露西亞於去年2月25日簽署「雙邊合作瞭解備忘錄」後，在該備忘錄架構下推動13項計畫，範圍涵蓋基礎建設、農業、經濟、政府辦公設備、社會福利措施等。我國也將持續與露國政府合作，進一步擴大兩國經貿交流，透過合作深化兩國邦誼，為雙方人民帶來更多福祉。

外交部今天發布新聞稿表示歡迎。外交部指出，這是包提斯外長第4度訪問台灣，為示禮遇，蔡英文總統將親自接見並與包提斯外長就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部說明，包提斯訪團於3月13日至17日率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，此行是包提斯外長第4度訪問台灣，為示禮遇，蔡總統將親自接見並與包提斯外長就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。在台期間，包提斯外長也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受外交部款宴。

外交部補充，訪團另將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等。

聖露西亞於2007年與我國復交，長年來支持我國參與國際組織，包提斯外長多次聲援我國，包括去年致函世衛組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（INTERPOL），支持我國參與國際組織，並公開發言支持我國參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣，展現兩國篤睦邦誼。

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