謝曉星涉性騷免職送調查 王婉諭：行政院應做「兩大檢討」

針對原能會主委謝曉星性騷擾案件，立委王婉諭呼籲行政院做兩大檢討。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2023/01/11 22:41

〔記者楊丞彧／台北報導〕原子能委員會主委謝曉星涉性騷擾女性職員，行政院調查報告出爐，即日起免職，另將移送監察院調查究責。對此，上月初一起發表聯合聲明、要求謝曉星停職接受調查的時代力量立委王婉諭今（11）日表示，行政院未適當隔離涉及性騷擾的行為人，絕對有怠忽職守的責任。她也呼籲行政院徹底檢討各部會內部的性別平等概念及性騷擾申訴處理機制，別淪為社會大眾的笑柄。

王婉諭引述行政院調查報告內容指出，謝曉星涉及職場性騷擾、霸凌之相關情事非常明確，包括秘書或機要任用僅限女性，面試時詢問受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無涉專業之私人問題，在職場時常緊盯女性部屬身體，過分接近女性部屬身體甚至觸碰肩膀、對女性職員外在穿著進行評論，如「好像少女」、「最美麗的風景」等。以上種種行為，明顯嚴重違反「性別工作平等法」。王直指，作為中央二級行政機關，原能會給社會大眾做了最糟糕的示範。

請繼續往下閱讀...

王婉諭提到，事發後她就曾嚴正要求謝曉星應迴避接受調查，除了自行請假；行政院作為主管機關，更應該要在調查過程中將其停職。沒想到，事發一個月後，謝曉星卻仍在位，甚至到立院備詢時，仍不認為自己做錯什麼事。此外，原能會人事主管也完全不理解「性別工作平等法」，一味為謝曉星辯護。更離譜的是，謝曉星答詢時不但不承認自己在職場上曾性騷，甚至還去問被騷擾者是否要調單位，簡直視法律為無物。

王婉諭強調，上月立法院教文委員會多名委員連署發表聯合聲明後，謝曉星才不甘願地在調查期間請假，但傷害早已造成。而行政院作為主管機關，未在職場上適當隔離性騷擾者，絕對有怠忽職守的責任。因此，她日前在審查原能會預算時，提議將原能會主委特別費全數凍結，待原能會落實內部性平概念、檢討性騷擾申訴處理機制，並向立法院提出專案報告後，才能解凍。

最後，王婉諭呼籲，此次原能會主委謝曉星做出嚴重不良示範，行政院必須徹底檢討各部會內部的性別平等概念、性騷擾申訴處理機制是否落實、完備。否則，行政院不但無法成為民間企業的表率，更可能淪為社會大眾的笑柄，未來要如何要求民間遵守「性別工作平等法」之規定？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法