台獨瀰漫校園讓中生卻步？ 陸委會批國台辦：別拿家長當藉口

對於中國是否願重新開放中生來台就學？國台辦今日聲稱，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步」；陸委會批評，不要再以學生和家長不願讓中生來台就學為藉口，剝奪中國青年來台學習的機會與權益。（資料照）

2023/01/11 21:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於中國是否願重新開放中生來台就學？國台辦發言人馬曉光今日聲稱，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步」；陸委會批評，不要再以學生和家長不願讓中生來台就學為藉口，剝奪中國青年來台學習的機會與權益。

馬曉光今早在國台辦例行記者會上表示，推動兩岸民眾恢復正常交流往來，政策信號是清晰的，態度是堅定的。中國學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物。

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不過，馬曉光指控，民進黨上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步」，台灣沒有中國學生，責任在誰，一目了然。

馬曉光又說，道理很清楚，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係改善與發展，就能不斷增進兩岸民眾的利益和福祉。

陸委會表示，中方於2020年4月片面宣布暫停中國畢業生來台升學，迄今尚未恢復，使台灣僅能招收已在台就讀的應屆畢業中生，雖導致中生持續減少，但這學年結束後預估仍將有2000多名中生在台就學，並無「掛零」情形。

陸委會進一步指出，政府在2011年開放中生來台就學，迄今已逾11年，已有2萬多名中生在台接受高等教育，台灣民主自由開放多元的教育環境，向來受到絕大多數中生的嚮往與肯定。

陸委會強調，近期持續收到中國青年朋友表達希望來台就學的陳情，還有中國籍家長詢問可否讓子女來台讀書。政府呼籲中方不要再以學生和家長不願讓中生來台就學為藉口，剝奪中國青年來台學習的機會與權益，儘速恢復中生來台就學。

陸委會提到，對於恢復中生來台就學相關事宜，若有需兩岸主管機關相互配合之處，陸委會與教育部隨時都可循兩岸間既有的業務協調聯繫平台進行溝通。

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