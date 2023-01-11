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    台海兵推》美智庫分析國軍反艦飛彈不足 專家：還需縝密規劃

    國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，究竟需要反艦飛彈。仍需縝密規劃。（資料照）

    國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，究竟需要反艦飛彈。仍需縝密規劃。（資料照）

    2023/01/11 20:16

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日假想中國2026年攻台進行24次兵棋推演，推演後期顯示台灣的反艦飛彈最後都打光了，也讓國軍反艦飛彈的數量是否足夠成為討論焦點。軍事學者舒孝煌指出，反艦飛彈是否足夠仍需縝密計算，但透過無人機、無人艦艇等方式，也能攻擊海上目標。

    軍事專家、退役海軍上校楊于勝指出，過去漢光演習的兵推，無論軍艦或是陸上部隊的飛彈，最後想定都會發射完畢，而台灣與中國雖然有一水之隔，但中國透過衛星對台灣是全面掌握，即便國軍有機動載台，但在戰場高透明度下，存活機率令人存疑，再加上備射的飛彈庫儲地點也可能已經被掌握。

    國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，美國智庫「蘭德」（RAND Corporation）去年的報告也揭露台灣布署大量廉價無人機，以不對稱作戰的方式，消耗中國防空戰力，也能打擊中國艦艇。

    楊于勝說，國軍的固定陣地雷達極有可能在開戰第一時間就被摧毀，機動雷達車若是開機運作，也馬上會被鎖定攻擊，到最後即便國軍擁有再多飛彈，也無法找到目標進行攻擊。

    舒孝煌說，究竟需要反艦飛彈仍需縝密規劃，但強化飛彈部隊韌性，加強機動性，並運用機動雷達找到目標，對敵方目標搜索跟追蹤標定，以及抗電子干擾能力。

    最後，舒孝煌說，反艦飛彈只是台海防衛作戰的一個面向，如何強化地面部隊部隊不對稱作戰能力，不能只是靠人力，而是要增強精準火力、機動力與生存力，都是國軍要面對的課題。

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