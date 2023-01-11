共諜免關不可思議、令人痛心 黃重諺：應加重刑責

總統府副祕書長黃重諺說，共諜現象令人痛心，應該要加重刑責。（「齊有此理」提供）

2023/01/11 19:02

〔記者陳昀／台北報導〕總統府副祕書長黃重諺今天（11日）接受網媒「齊有此理」專訪時表示，「強化全民國防兵力結構調整方案」討論過程中，共諜現象令人痛心，甚至最新判決是「免關」，很多判例甚至是判得比酒駕更輕，十分打擊軍方榮譽感且不可思議，「我認為應該要加重刑責」。

黃重諺表示，在兵役討論過程中也看到一些痛心的現象，前兩天有個共諜案，一名退役空軍上校找學弟經營組織，蒐集情報交給中共，跟中國領錢30到70萬元不等，還要分給下限，但這個案子最新消息是他免關，軍人背叛國家竟然在法院被輕輕放過，這對年輕軍官來說是很譁然、不可思議的。

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黃重諺還說，最近陸陸續續有類似案件正在偵辦，另一個層面的意義是，國軍的青年將校、官兵的保防意識已經越來越好，當退役學長有意滲透時，學弟就會主動舉報、協助蒐證，也對這類事件深惡痛絕，目前中年以下的現役軍官，其實對台灣是有忠誠度的，但有些年長的就會有些奇怪言論。

黃重諺表示，近期社會瀰漫一個共同心情，就是認為司法可以進一步強化，因為很多狀況是叛國罪比酒駕還要輕，不可思議，叛國是傷害所有國人，讓所有國人的家園或生命財產受到威脅，卻判得比酒駕還輕，這是需要改進的地方。

黃重諺說，能在法規上落實社會的共同價值，對軍中現役人員來說才公平，大家從事軍職用生命捍衛國家，這些人卻給國家、軍中袍澤帶來恥辱，「我認為應該要加重刑責」，因為這毀損軍人榮譽感、打擊軍方信心，重點也不只是法律，自己出來還覺得無所謂的話，更是可恥。

黃重諺更說，下一階段台灣的國家領袖、總統，必須很特別，相較於以往更不一樣的特質，因為近年來台灣的國際注目程度加高了，綜合國力比過去更好了，但來自中國、區域或全球經濟結構轉型的挑戰很大，因次接下來的總統，必須是一個有能力，且是讓國際上能夠信任、可以預測，有想法且足夠宏觀的領袖。

黃重諺表示，有家媒體的總編輯曾這樣說，「台灣現在變成一個很稱頭的國家，下一位總統也必須很稱頭」，他認為，民進黨人才養成，無論是我們的副總統、總統，都是適格的。

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