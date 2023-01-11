朝野協商破局不簽總預算結論 國民黨團批民進黨玩兩手策略抹黑

國民黨團總召曾銘宗及書記長李德維。（記者叢昌瑾攝）

2023/01/11 19:58

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今天下午黨團協商，朝野不歡而散，國民黨團未簽總預算協商結論，國民黨團傍晚聲明，民進黨抹黑國民黨團拖延菸害防制法修法，一方面高喊朝野和諧，一方面抹黑、攻擊在野黨，大玩兩手策略，國民黨團決定撤回延會建議，暫不簽署總預算協商結論。

立院國民黨團聲明指出，立院休會在即，原本朝野共同努力加快進度，希望能在1月13日完成112年中央政府總預算三讀，國民黨團更建議延會到19日，完成還稅於民法制化及特別預算，趕在農曆年前發現金；沒想到民進黨團不但在今日記者會抹黑國民黨團拖延菸害防制法修法，更發動側翼指國民黨用案海戰術阻擋總預算。因此國民黨團決定撤回延會建議，暫時不簽署總預算協商結論。

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國民黨團指出，國民黨團原本已完成黨內溝通，決定針對菸害防制法修法簽署協商結論。但沒想到民進黨團竟在今天舉行記者會，惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信。

國民黨團認為，不負責任的執政黨必須自行承擔執政不力的苦果。因此原本國民黨團建議立法院長游錫堃召集朝野協商，延會至19日，好早日完成行政院普發現金6000元的承諾，既然執政無信於在野，國民黨團決定撤回要求協商的建議，讓執政黨繼續拖延還稅於民的承諾。

國民黨團說，國民黨為人民嚴把關，原本針對112年度中央政府總預算提出了2841項提案，經朝野協商後，已縮減到約40案留待後續處理。沒想到寧為行政部門橡皮圖章，僅提出69項提案的民進黨，竟發動側翼，將國民黨嚴審預算抹黑成案海戰術擋預算，民進黨自我閹割監督權，還要反咬在野黨。因此國民黨也決定，暫不簽署總預算協商結論。

國民黨團批評，民進黨一方面高喊立院朝野和諧，一方面卻抹黑、攻擊在野黨團，大玩兩手策略。國民黨團奉勸民進黨，應記取近期選舉連三敗的教訓，傾聽民意，而不是以為可以靠打擊在野黨作為執政不力的遮羞布，民進黨一黨權力事小，阻礙台灣向前事大，國民黨團對於民進黨團的作為，深表遺憾。

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